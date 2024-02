Dette har ikke skjedd i USA siden 1972

S&P 500 fortsatte oppgangen forrige uke og sluttet over 5.000 for første gang i historien. I løpet av de siste 15 ukene har den brede indeksen steget i 14 av dem. Ifølge Dow Jones Market Data og Marketwatch har det ikke skjedd siden 10. mars 1972, men det er den 13. gangen det har skjedd siden 1957.

Oppgangen i løpet av de 14 ukene er på 22,1 prosent og bare siden nyttår har den brede aksjeindeksen steget til all-time high 10 ganger.

Nasdaq har også steget 14 av de siste 15 ukene og nærmer seg all-time high, men her trenger man ikke lenger tilbake enn til 8. august 1997 for å finne en tilsvarende utvikling.

Dow Jones, som har steget til all-time high 11 ganger i år, har ifølge Dow Jones Market Data for øvrig steget i 14 av de siste 15 ukene 14 ganger siden indeksen ble etablert 26. mai 1896.

Nær et vendepunkt?

Teknisk analysesjef i BTIG, Jonathan Krinsky, advarer om at dette kan bety at S&P 500 og New York-børsen nærmer seg et vendepunkt.

For å illustrere hvor spesielt det er viser han til iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF, som forrige uke endte 26,5 prosent over sitt 200 dagers glidende gjennomsnitt. Det er den største forskjellen på nesten ti år. På samme tid steg RSI til 79,6 som også er langt oppe i et overkjøpt område (RSI over 70).

– Dette trenger ikke gjelde hele aksjemarkedet, men vi nærmer oss sannsynligvis et vendepunkt der høyt momentum faller og lavt momentum stiger – eller begge deler – sier han til Marketwatch.

Gardering med small-cap?

Han garderer seg imidlertid med at det hele kan roe seg ned uten et fall. Da vil han i så fall følge nøye med på små og mellomstore selskaper, illustrert med Vanguard Small-Cap Growth ETF, som kan være i ferd med å bryte opp og teste all-time high fra november 2021.