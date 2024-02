Oslo Børs endte i grønt mandag. Da handelen var over sto hovedindeksen i 1.250,87, opp 0,84 prosent.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen sto mandag da børsen stengte ned 0,2 prosent til 82,03 dollar fatet, mens WTI-oljen steg 0,1 prosent til 76,92 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,29 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

DNO -aksjen spratt opp 6,2 prosent etter at Iraks oljeminister sa de var nær en løsning med de internasjonale oljeselskapene som opererer i nord landet.

DNO baserer sin guiding for 2024 på at rørledningseksporten fra Kurdistan forblir stengt, og fokuserer på lokalt salg inntil rørledningen er i gang igjen. Derfor steg aksjen kraftig nå som en åpning muligens er innen rekkevidde.

ABG Sundal Collier har tatt ned 2024-estimatene på DNO betydelig, gitt at det ikke blir noen eksport i år. Meglerhuset skriver i en oppdatering at de «erkjenner den rådende risikoen rundt DNOs virksomhet i Kurdistan», men de finner likevel støtte i:

God verdsettelsesstøtte sammenlignet til vårt NAV-estimat på 17,60 kr pr aksje, hvorav rundt 9 kroner pr aksje dekkes av netto kontanter og ikke-Kurdistan eiendeler, og DNOs betydelige frie kontantstrømpotensial hvis eksporten og betalinger gjenopptas.

I helgen uttalte Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian at bare en politisk løsning kan få slutt på Israel-Hamas-krigen. Ifølge Bloomberg skal han ha sagt at konfliktene kan nærme seg en diplomatisk løsning, uten at ytterligere detaljer ble gitt.

Equinor steg 0,1 prosent, mens Aker BP endte opp 1,1 prosent. Vår Energi, som skal legge frem fjerdekvartalstall tirsdag, steg 0,6 prosent.

I rødt

Gram Car Carriers falt 7,2 prosent mandag til 213,50 kroner. Selskapet la torsdag frem tall og ga bort 75 prosent av resultatet i utbytte. Aksjen gikk ex. utbytte på 10,33 kroner, og det var skylden i brorparten av fallet i aksjekursen.