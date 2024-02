Trygve Hegnar: – De tør ikke si det, men krig er bra for butikken

– De tør ikke si det, men krig er bra for butikken

12.02.2024 Alle uroen i verden, samt krigene i Ukraina og Gaza, bidrar til at pengebruken på forsvar stadig stiger. For Kongsberg Gruppen har dette kombinert med en god produktpakke gitt kanonresultater. – Vi skal være glad vi har et sånt selskap, sier Trygve Hegnar. Vi diskuterer også John Fredriksens satsing på nye tankskip og årstalen i Norges Bank som skjer denne uken.