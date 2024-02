Spår massiv vekst i konsumsektoren

Tidligere aksjestrateg Peter Hermanrud har tjent godt på sine investeringer på børs. Nå laster han opp i en sektor, og planlegger å bli sittende.

Hermanrud er per idag investert i mellom 25 og 30 selskaper. Blant de mest betydningsfulle investeringene finner vi Dustin, Kid, Elmera, Subsea 7, Scandic Hotels, Wilh. Wilhelmsen Holding, VBG Group og Protector Forsikring.

– Jeg tror det kan bli årets store vinner, sier han til DN.

Investoren trekker særlig frem Kid, som han tror kan bli årets vinner. Han beskriver selskapet som en langsiktig vediskaper som man bør sitte med. Selskapet består av Kid Interiør og svenske Hemtex, og har levert en driftsmargin på nær 15 prosent over tid. Sistnevnte varslet nylig at de skulle satse på møbler.

– At selskapet vil vise tenner med ekspansjon, særlig geografisk i Norden, men også produktmessig på møbelsiden, det tror jeg kan bli den ordentlig store triggeren. Kid går fra et fantastisk selskap til et fantastisk selskap med vekstmuligheter, så kanskje det bør bli priset litt mer som en vekstaksje, sier Hermanrud til DN.

Videre er han også investert i konsumsektoren gjennom Byggmax og Elmera. Investeringene begrunnes også gjennom tro på høyere lønn og lavere renter de neste årene.

– Elmera er veldig stabilt og evner å betale gode utbytter, så jeg synes dette er ganske lav risiko. Også vil jeg gjerne eie noe som ikke er så veldig syklisk, sa Hermanrud til Finansavisen i desember 2023.

Han trekker også frem at selskapet er drevet godt og de evner å tjene penger, selv om mange konkurrenter og sammenlignbare selskaper ikke gjør det.



Kraftig inntektsøkning

Kid rapporterte sterke resultater for fjerde kvartal 9. januar. Inntektene økte med 10,2 prosent til 1.253,2 millioner kroner, mot 1.136,7 millioner kroner året før. Videre vokste like-for-like-salget i fjerde kvartal med 9,3 prosent. Segmentet Kid Interiør sto perioden for 768,5 millioner kroner av konsernets inntekter, tilsvarende en vekst på 9,3 prosent. Hemtex omsatte for 477,1 millioner svenske kroner, og hadde en vekst på 11,9 prosent fra samme periode i fjor.