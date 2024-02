Bitcoin når høyeste nivå på to år

Etter en tøff start på året har krytovalutaen snudd kurven.

– 50 000 dollar er en betydelig milepæl for Bitcoin etter at lanseringen av spot-ETF-er forrige måned ikke bare mislyktes med å utløse en bevegelse over dette nøkkel psykologiske nivået, men også førte til en nedgang og en grundig selvgransking rundt disse nye Bitcoin-produktene, sa Antoni Trenchev, medgrunnlegger av kryptotjenesteselskapet Nexo, til CNBC.

Hittil i år har Bitcoin-prisen økt med 13 prosent. Sammenlignet med i fjor har kursen økt med hele 130 prosent.

Tidligere i januar bekreftet USAs finanstilsyn at de godkjenner børsnoterte fonds direkteinvesteringer i Bitcoin.

– Håpet for Bitcoin-entusiaster er at denne utviklingen endelig vil bringe kryptovalutaen inn i hovedstrømmen, slik at fondsforvaltere og mer tradisjonelle markedsdeltakere får muligheten til å tildele en prosentandel av porteføljen sin til dette raskt bevegelige aktivumet, sa Analytiker Joshua Mahony fra Scope Markets til MarketWatch.

Bitcoin-børshandlede fond (ETF-er) har ikke levert den forventede økningen i handelsvolum og priser. Mizuho-analytiker Dan Dolev rapporterer at gjennomsnittlig daglig handelsvolum på Coinbase har sunket fra 2,5 milliarder dollar til 1,9 milliarder dollar siden ETF-ene ble lansert i januar.