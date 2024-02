Ny toppnotering for Dow

På ukas første handelsdag gjorde Dow Jones det best, med en oppgang på 0,33 prosent til 38.797,38. Både S&P 500 og Nasdaq endte i rødt, med førstnevnte ned 0,09 prosent til 5.021,84 og sistnevnte ned 0,30 prosent til 15.942,55.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,170 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 7,12 prosent til 13,85.

Industritunge Dow Jones steg til en nye høyder i forkant av amerikanske inflasjonstall for januar, som skal legges frem tirsdag. Trading Economics-konsensus venter en kjerneinflasjon, som holder mat og energi utenom, på 3,7 prosent fra samme periode året før, og en inflasjon på 2,9 prosent.

Bevegelser

Aksjene til brikkeprodusenten Arm steg med hele 29 prosent på mandag, og forlenger forrige ukens opptur etter å ha levert bedre enn forventede resultater for tredje kvartal. Siden Arm rapporterte resultater den 8. februar, har kursen steget med 93 prosent, har nesten tredoblet seg siden selskapets børsnotering i september.

– ARM er i ferd med å sette verdensrekord her. Det kom på børs til 20 ganger sales og med de tallene som kom nå handles de til 40 ganger sales. Aksjen gikk opp 60 prosent i går, sa aksjekommentator Karl Johan Molnes i Børsmorgen fredag. Han trodde nesten ikke det han så og satte seg også rett ned og skrev en kommentar i Finansavisen på den største bobleblåseren.

Nvidia steg med rundt 1 prosent, som løftet brikkeprodusentens markedsverdi over Amazon sin.

Før børsåpning ble det kjent at olje- og gasselskapene Diamondback Energy og Endeavor Energy Resources slår seg sammen . Transaksjonen er verdsatt til rundt 26 milliarder dollar – over 270 milliarder kroner. Det nye fusjonerte selskapet vil ha en markedsverdi på over 50 milliarder dollar. «Sammenslåingen vil skape en ledende uavhengig operatør i Permian-bassenget», skriver Diamondback Energy i en pressemelding. Diamondback-aksjen steg nesten 9 prosent.

Aksjene til CymaBay skjøt i været med over 24 prosent etter at Gilead gikk med på å kjøpe legemiddelutvikleren.

Aksjene til teknologiselskapet Trimble steg over 4 prosent etter de rapporterte bedre enn forventede resultat for fjerde kvartal. Det Israel-baserte programvareselskapet Monday.com falt over 10 prosent etter de guidet for inntekter lavere enn estimatene.

Utenom Facebook hadde de amerikanske teknologiselskapene en rød mandag. Slik gikk det for Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene):

Facebook steg 0,17 prosent til 467,71 dollar.

Amazon falt 1,21 prosent til 174,45 dollar.

Apple falt 0,90 prosent til 188,78 dollar.

Netflix falt 0,05 prosent til 557,58 dollar.

Alphabet steg 0,99 prosent til 147.33 dollar

Krypto

På mandag spratt Bitcoin opp over 50 000 dollar, og nådde sitt høyeste nivå på over to år.

– 50 000 dollar er en betydelig milepæl for Bitcoin etter at lanseringen av spot-ETF-er forrige måned ikke bare mislyktes med å utløse en bevegelse over dette nøkkel psykologiske nivået, men også førte til en nedgang og en grundig selvgransking rundt disse nye Bitcoin-produktene, sa Antoni Trenchev, medgrunnlegger av kryptotjenesteselskapet Nexo, til CNBC.

Hittil i år har Bitcoin-prisen økt med 13 prosent. Sammenlignet med i fjor har kursen økt med hele 130 prosent.