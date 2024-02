Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Stjerneinvestor Aasulv Tveitereid går tungt inn i Nordic Semiconductor etter selskapets kriserapport og kraftige kursfall i forrige uke. Aksjonærlister viser at han har kjøpt aksjer for 46 millioner kroner.

Tore Aksel Voldberg og Ole Petter Kjerkreit har også kjøpt aksjer i halvlederselskapet. Før helgen ble det kjent at blant andre Arne Fredly og Ole Andreas Halvorsen hadde kjøpt.

Vidar Skogset Lyngvær, analytiker i Danske Bank, skyter ned Kongsberg Gruppen. Han mener Kongsberg-aksjen har gått for mye, for fort, og mener tiden er inne for en pustepause.

Lyngvær gir Kongsberg Gruppen en salgsanbefaling og et kursmål på 550 kroner. Han spår dermed at aksjen skal ned 11 prosent.

En gigantisk halvpart av et townhouse på Frogner i Oslo er solgt for 12 millioner kroner under prisantydning, etter et halvannet år på markedet.

Boligen på 400 kvadratmeter ble høsten 2022 lagt ut for 32 millioner kroner. Etter to kraftige priskutt er den nå solgt for drøyt 20 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om jordbruksoppgjøret som nærmer seg.

Tonen fra bøndene og deres egen avis, Nationen, for å få mer penger fra skattebetalerne, er at selvforsyningsgraden er for liten. Det hevdes at vi bare produserer 50 prosent av det vi spiser, og at det er en fare for beredskapen. Det er løgn og bedrag, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Hexagon Purus: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Salmon Evolution: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

SATS: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Selvaag Bolig: Kl. 07.00, Høyres Hus kl. 08.30, webcast

Vår Energi: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.00

Aprila Bank: Webcast kl. 10.00