Bitcoin har virkelig våknet til live igjen etter noen seige år i dvale. De siste tolv månedene har kryptovalutaen økt 140 prosent i verdi, og euforien er tilsynelatende tilbake.

Mandag spratt bitcoin opp over 50.000 dollar, og nådde dermed sitt høyeste nivå siden november 2021. Tirsdag formiddag koster én bitcoin 50.107 dollar, eller 527.000 kroner.

Ethereum er på sin side opp 85 prosent det siste året, til 2.660 dollar eller 28.000 kroner.

En som skal ha vært med på oppturen er den kontroversielle investoren og milliardæren Peter Thiel, skriver Reuters. Venturefondet hans, Founders Fund, skal ha investert i kryptovaluta for 200 millioner dollar i perioden sensommer og tidlig høst 2023.

Halvparten ble investert i bitcoin, og halvparten i ethereum, opplyser kilder til nyhetsbyrået.

Doblet pengene

Hva kjøpsprisen var da fondet begynte å kjøpe i fjor er ikke kjent, men i slutten av august kostet én bitcoin rundt 26.000 dollar, mens ethereum kostet 1.600 dollar. Dermed har trolig Thiels investeringer omtrent blitt doblet – fra 2,1 til rundt 4 milliarder kroner.

Thiels investering kan være et tegn på at kryptointeressen er tilbake hos de profesjonelle, skriver Reuters. Mange profesjonelle investorer og institusjoner har vært skeptiske til kryptovaluta etter krakket i starten av 2022. Kollapsen av kryptobørsen FTX førte til et bredt fall i kryptomarkedet.



Like før stod bitcoinprisen i sitt høyeste noen sinne. I november 2021 kostet én bitcoin kostet 67.566 dollar. Innen juni påfølgende år var den nede i rundt 20.000 dollar.

Det er heller ikke første gang Founders Fund kjøper kryptovaluta – siden 2014 har fondet kjøpt seg «voldsomt» opp, før alt ble solgt like før krasjet i 2022. Det ga fondet en gevinst på rundt 1,8 milliarder dollar.

Ivrig Trump-tilhenger

Thiel, som blant annet var medgründer i Paypal og Facebooks første eksterne investor, har tidligere snakket svært varmt om bitcoin. Blant annet har han sammenlignet kryptovalutaen med gull, og mener den fungerer som en sikring om sentralbankenes pengepolitikk.

Founders Fund har nå over 12 milliarder dollar i forvaltningskapital, ifølge Reuters.

Thiel har også utmerket seg som en ivrig republikaner og Donald Trump-tilhenger. Han bidro med 1,25 millioner dollar til kampanjen som endte med at Trump ble USAs president i 2016.