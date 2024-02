Wall Street åpner rett ned

Oppdatert 19.30

De amerikanske børsene faller markant fra start tirsdag.

Etter 20 minutters handel er Dow Jones ned 1,4 prosent, Nasdaq 1,7 prosent og S&P 500 1,4 prosent. Ved 19:30 tiden er indeksene fremdeles på de samme nivåene.

«Fryktindeksen» VIX stiger nesten 8 prosent til 15,02.

Inflasjonen skuffer

Fallet skjer på bred basis etter dagens tall som viste at USA-inflasjonen skuffet stort i januar.

Amerikanske konsumpriser steg 3,1 prosent på årsbasis i januar, mot ventet 2,9 prosent. Dette etter at veksten fra desember til januar overrasket ved å stige 0,3 prosent, mot ventet 0,2 prosent.

Kjerneinflasjonen var ventet å falle til 3,7 prosent på årsbasis, men holdt seg uendret på 3,9 prosent. Månedsveksten på 0,4 prosent var også i overkant av ventede 0,3 prosent.

– Dette kan godt være en enkel unnskyldning for å ta litt skum av toppen av markedet. Inflasjonen var litt høyere enn ventet og en bekreftelse på at vi ikke er på en lineær vei, men på vei nedover, sier sjefstrateg Art Hogan hos B. Riley Financial til CNBC.

Renten rett opp

Inflasjonen biter seg altså bedre fast enn markedet hadde håpet på.

Renten på den amerikanske «10-åringen» reagerte med å sprette opp i 4,30 prosent, før den har roet seg ned og nå står i 4,29 prosent. Like før tallene kom sto renten i 4,15 prosent.

«2-åringen» spratt opp i nesten 4,60 prosent, og står nå i 4,62 prosent. Like før tallene sto denne i rundt 4,45 prosent.

– Kjerneinflasjonen i januar var høyere enn ventet, og gjør et rentekutt uaktuelt inntil videre. Jeg venter ingen rentekutt før i andre halvår, skriver porteføljeforvalter Bryce Doty i Sit Investment Associates i en e-post til Marketwatch.

Take-off for flyaksje

Blant enkeltaksjer merker vi oss JetBlue, som letter 20 prosent etter at investorlegenden Carl Icahn har kjøpt seg opp til nesten 10 prosents eierandel.

Rentesensitive teknologiaksjer reagerer negativt. Intel og Microsoft er blant de tyngste komponentene i Dow Jones-indeksen og faller rundt 2 prosent. Home Depot er ned 2 prosent.

Coca-Cola er ned prosenten etter en blandet kvartalsrapport. Justert resultat pr. aksje ble 49 cent – som ventet, mens inntektene overrasket noe på oppsiden. Biogen faller over 7,5 prosent etter sine kvartalstall.

Vi merker oss at Tripadvisor spretter opp 15 prosent etter å ha nedsatt en spesialkomité bestående av sine styremedlemmer til å vurdere strategiske alternativer. På den negative siden faller Shopify 12 prosent, til tross for å ha levert bedre kvartalstall enn ventet.