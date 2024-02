Johan H. Andresen og familiens investeringskonsern Ferd var en av hjørnestensinvestorene da netthandelsselskapet gikk på børs i 2017. Siden noteringen har Andresens mannskaper vektet seg kraftig opp og på det meste eide de 14,5 prosent av selskapet. I går flagget investeringsselskapet under 10 prosent etter å ha solgt 1,68 millioner aksjer for 210 millioner kroner.

Ferd er ordknappe, men bekrefter en positiv utvikling;

– Vi har vært investert i selskapet siden de gikk på børs i 2017 og selskapet har utviklet seg på en tilfredsstillende måte siden den gang, kommenterer Ferd.

Coronavinner

Noteringskursen ble satt til 62 svenske kroner i 2017 og Andresens familieeide investeringsselskap gikk inn i selskapet med 200 millioner kroner i bytte mot 5,8 prosent av aksjene. Nå selger de for en gjennomsnittskurs på 125,58 svenske kroner.

Etter transaksjonen eier Ferd nå 6,6 millioner aksjer, tilsvarende over 800 millioner kroner, eller 9,66 prosent.



I 2020 med stengte landegrenser, sterke coronarestriksjoner og lave besøkstall i fysiske butikker var det nettbutikkene som vant markedsandeler. Aksjen steg kraftig og så toppen i april 2021 på 220 kroner. Nå står aksjen i 121,90 svenske kroner, en nedgang på 44 prosent siden toppen.

Sterk avslutning på året

Boozt leverte tall for fjerde kvartal 8. februar. Fasit viste en omsetning på 2.993 millioner svenske kroner, sammenlignet med 2.438 millioner samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 183 millioner. For 2023 endte omsetningen på 7.755 millioner svenske kroner, en økning på 15 prosent fra 2022.

Forrige gang Ferd vektet seg ned i netthandelsselskapet var for ca. et år siden. Da solgte Andresen 1,3 millioner aksjer for rundt de samme kursene som gårsdagens salg, ifølge Holdings.