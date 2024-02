Inflasjonssjokk senker børsene

Det har lenge vært et mantra i finansverdenen at inflasjonen er på vei ned, og at sentralbankene snart vil begynne å kutte styringsrentene. Tesen har imidlertid fått flere skudd for baugen, og i USA har ikke den månedlige konsumprisveksten sunket siden oktober. I januar var den 0,3 prosent, mer enn noen gang siden september og 0,1 prosentpoeng mer enn ventet.

Man kan ikke skylde på stigende oljepriser. I forrige måned økte den månedlige kjerneinflasjonen, som blant annet ekskluderer energi, til 0,4 prosent, og her må vi helt tilbake til april 2023 for å finne høyere tall. Igjen oversteg nivået konsensusestimatet med 0,1 prosentpoeng.

Statistikken medførte at renten på USAs tiårige statsobligasjoner ved firetiden var opp med 0,1 prosentpoeng, mens Stoxx 600 og S&P 500 tapte henholdsvis 1,2 og 1,4 prosent. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen fikk enda mer juling, med et fall på 1,7 prosent.

På begge siden av Atlanterhavet var det likevel enkelte lyspunkter. Michelin-kursen steg med 7 prosent, etter at den franske dekkprodusenten meldte om rekordhøy omsetning i fjor. Inntjeningen var nær uendret, men likevel på linje med konsensusesstimatet. I tillegg ble et nytt program for tilbakekjøp av egne aksjer lansert.

Tui knuste derimot inntjeningsestimatet. Analytikerne hadde sett for seg et underskudd på 102 millioner euro, men i stedet kom et overskudd på 6 millioner euro. Reisebyrået økte omsetningen med 15 prosent fra samme kvartal året før, grunnet både volumvekst og prisøkninger. Ledelsen ser skyhøy etterspørsel, tross renteoppgang og inflasjon. I regnskapsåret 2024 skal driftsresultatet stige med minst 25 prosent, ifølge Tui. Aksjen falt likevel nær 5 prosent.

I samme sektor skuffet amerikanske Marriot International. Hotelloperatørens inntekt per tilgjengelig rom (revpar) steg med 7,2 prosent globalt, men ventes å falle til 4-5 prosent i første kvartal og 3-5 prosent for hele 2024. Aksjekursen var tirsdag ettermiddag ned med nesten 5 prosent.