For en knapp måned siden skrev vi om tidligere Altor-partner Hugo Maurstads store suksess på børs. Porteføljen, bestående av XXL, Sats og Schibsted, har steget 50 prosent på tre måneder.

I Schibsted lyktes Maurstad å treffe bunnen, og har siden oppnådd en avkastning på 45 prosent. Nå velger Maurstad, som sitter som styremedlem i mediekonsernet, å dumpe hele aksjebeholdningen.

Gjennom selskapet Funkybiz AS har Maurstad solgt alle sine 110.000 aksjer til en gjennomsnittlig pris på 322,7 kroner. Totalt solgte Maurstad aksjer for rett under 35,5 millioner kroner. Aksjene ble kjøpt i to bolker på våren 2022, til gjennomsnittlig kjøpskurs på 218 kroner.

Schibsted har hatt en sterkt halvår, der blant annet salg av rubrikkselskapet Adevinta og splitting av medievirksomheten fra hovedselskapet har drevet kursen oppover. Tirsdag tok meglerhuset Morgan Stanley opp dekning av Schibsted.

Etter å ha solgt Schibsted, sitter Maurstad igjen med aksjer for 94,5 millioner kroner i Sats og 19 millioner kroner i XXL. Mens Sats har startet det nye året med et brak og 25 prosent oppgang, er det langt vanskeligere i XXL. Her er fallet 24 prosent siden nyttår.