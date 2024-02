Gjesteartikkel: Vetle Lunde senior analytiker i K33 Research

Kryptovalutaer er verdiobjekter som sømløst og effektivt kan flyttes på tvers av landegrenser, uten noen sentralisert motpart. Dette gjør det enkelt å opprette markedsplasser for kjøp og salg av krypto, i tillegg til at det eksisterer en klar risiko for hvitvaskning og svindel ved fullstendig fri utfoldelse. Derfor har det vokst frem regulering knyttet til innrapportering av transaksjoner over en viss størrelse, compliance og regler med likhetstrekk med mifid i eurosonen som for alvor trer i kraft fra 2025.

Vetle Lunde, K33 Research Foto: Iván Kverme

Et lovbrudd er et lovbrudd, selv om det foregår på blokkjeden

På tross av det nåværende begrensede reguleringsrammeverket for krypto er det en gang slik at et lovbrudd er et lovbrudd, selv om det foregår på blokkjeden. Både FTXs Sam Bankman Frieds ulovlige bruk av kundemidler og Binances Changpeng Zhaos compliance-brudd avventer nå endelige soningsdommer i USA. Eksemplene er også flerfoldige knyttet til dommer relatert til tyveri, dark net markets, svindel og hvitvasking.

SEC mot verden

I USA hagler anklagene fra kryptoaktører om at regulering gjennom streng håndheving har blitt dratt for langt. Politisk er det steile fronter knyttet til hvordan sektoren skal reguleres og også hvorvidt ulike kryptovalutaer skal kategoriseres som råvarer eller verdipapir. Dette er et viktig spørsmål, da det har direkte påvirkning på kryptobørser som vil måtte registrere seg som verdipapirforetak tuftet på regler fra 1930-årene, som på ingen måte har tatt høyde for desentraliserte digitale verdiobjekter og lånetjenester på blokkjeden.

I forbindelse med dette spørsmålet har SEC tatt Coinbase og Kraken til retten. Coinbase har svart med samme mynt og tatt SEC til retten i det de mener er et maktovertramp, og et forsøk på å kneble store deler av sektoren i mangel på et tydelig definert lovverk. SEC har også gått til rettslig kamp mot Ripple og Grayscale de seneste årene, hvorpå begge resulterte i nederlag.

Grayscale-rettssaken dreide seg om hvorvidt SEC hadde opptrådt uforutsigbart og vilkårlig i sin underkjennelse av spot Bitcoin ETFer. SEC tapte saken, og ble med det tvunget til å akseptere de 10 aktive ETF-søknadene i januar.

Kampen for Bitcoin ETFer i USA har vart siden 2013, og de mange avviste søknadene har blitt opplevd som paradoksale i kryptosektoren. De siste 11 årene har investorer gått på signifikante tap fordi de har handlet giftige produkter, eller på uredelige plattformer. En ETF er et trygt og tungt regulert alternativ for bitcoin-eksponering, som kunne begrenset skadene som har hopet seg opp over en årrekke som følge av SECs lange motarbeidelse av spørsmålet.

Klarere rammer i store deler av verden

Regelverk er i ferd med å tre i kraft i EU, Singapore, Storbritannia. G-20-landene jobber sammen i retning av et helhetlig rammeverk på tvers av jurisdiksjoner. Det vies vanvittig mye tid og ressurser til å bygge regelverk rundt kryptovalutahandel.

Regulatorisk risiko har for mange vært en årsak til å sky dette markedet. Trenden over de siste årene viser i overveiende grad at regulering er i ferd med å ta form. Sammen med finansinstitusjoners kryptoinitiativer gjennom ETFer og infrastrukturutvikling er dette nok et implisitt signal på en antakelse om at denne sektoren ikke er en døgnfluesektor, men en sektor som er kommet for å bli.