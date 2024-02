Morrow Bank, tidligere Komplett Bank, la onsdag frem tall for fjerde kvartal, der det kommer frem at banken endte med et resultat før skatt på 50,6 millioner kroner, opp fra minus 118 millioner kroner i samme kvartal året før.

Netto renteinntekter ble 278,1 millioner kroner, opp fra 208,1 millioner i samme periode 2022.

Adm. direktør Øyvind Oanes skriver i rapporten at selskapet har økt låneporteføljen med mer enn 50 prosent, redusert kostnad/inntektsforholdet til svært konkurransedyktige nivåer under 30 prosent og holdt netto rentemarginen stabil til tross for den makroøkonomiske uroen.

Morrow Bank Mill. kr. 4. kv/23 4. kv/22 Netto renteinntekter 278,1 208,1 Totale inntekter 286,1 220,3 Resultat før skatt 50,6 −118 Resultat etter skatt 35,1 −88,7

Videre skriver selskapet at det har som ambisjon å oppnå en jevn vekst på rundt 10 prosent årlig med attraktiv avkastning.

«Å øke låneporteføljen samtidig som vi holder kostnadene stabile på nåværende nivåer, kombinert med høyere risikojusterte marginer, bør ta oss til en egenkapitalavkastning på 10-12 prosent innen utgangen av 2025.»

Egenkapitalavkastningen i fjerde kvartal endte på 6,1 prosent, det samme som i tredje kvartal.