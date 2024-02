Dette skjer i dag – onsdag

Equinor sløser bort eiernes penger på grønn moralisme. Det mener John Olaisen, analytiker i ABG Sundal Collier.

Han mener Equinor står foran et dilemma. Uten oljen tror han selskapet må si opp 5 til 10 prosent av de ansatte hvert år fremover. Og om Equinor ikke øker i fornybart, så er det et døende selskap, sier han.

Erling Braut Haaland og milliardærvenn Arne Fredly kjøper aksjer i Nykode Therapeutics, etter at aksjen har falt 80 prosent fra toppen. Fredly har kjøpt for rundt 17 millioner kroner, mens Haaland har kjøpt for 12 millioner.

Haaland har fått en pangstart med sine investeringer på Oslo Børs. På noen få måneder har han en avkastning på 80 prosent i Höegh Autoliners.

Lars Helge Helvig har tapt omtrent alt i solenergiaksjen Norsk Renewables. På topp eide han aksjer for en halv milliard kroner, nå har verdiene hans falt til 20 millioner.

Gjennom selskapet Valinor er Helvig største aksjonær i Norsk Renewables. Når selskapet nå henter minst 30 millioner kroner i en emisjon, stiller Helvig med minimumsbeløpet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Trond Giske, som er valgt til ny nestleder i Trondheim Ap etter noen overraskende utskiftninger og valg. Statsminister Jonas Gahr Støres reaksjon er å ville «si tydelig til Trondheim at nå må de få slutt på bråket».

Det underliggende er at dagens statsminister og partileder har en oppslutning på 17 prosent. Vi tror ikke Giske vil utfordre Støre, men det er kanskje det Støre frykter, skriver Hegnar.

Finanskalender

Resultat pr. 4. kv.:

AutoStore: Kl. 06.00, webcast/tlf kl. 08.00

Arctic Fish Holding: Kl. 06.30

Mowi: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Akastor: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Aker BioMarine: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Avance Gas: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 14.00

BerGenBio: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Kredinor: Kl. 07.00, webcast kl. 09.30

Morrow Bank: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Next Biometrics: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 11.00, webcast

Norsk Hydro: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

PCI Biotech: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Pexip Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Reach Subsea: Kl. 07.00, webcast kl. 09.30

SmartCraft: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Ultimovacs: Kl. 07.00, webcast kl. 13.00