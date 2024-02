Svak utvikling i norsk økonomi i 2023

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i dag sluppet tallene for Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) for fjerde kvartal og desember.

Spiller liten rolle

I desember falt BNP for fastlands-Norge 0,1 prosent. Det er andre måned på rad med nedgang i BNP. I fjerde kvartal vokste økonomien med 0,2 prosent. Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, mener dette tyder på at norsk økonomi går inn for en myk landing.

– Hvis dette fortsetter, blir det resesjon i Norge. Det er mindre dramatisk enn det høres ut. På alle vis er det fint at noe av luften tas ut av ballongen i norsk økonomi, skriver sjeføkonomen i en oppdatering og legger til:

– Dette tallet påvirker i liten grad rentebanen til Norges Bank og er omtrent som forventet.

I desember overrasket Norges Bank de aller fleste da de satt opp styringsrenten fra 4,25 til 4,5 prosent. Prognosen til Norges Bank indikerer at renten blir liggende på dagens nivå frem til høsten.

Den påløpte årslønnsveksten er foreløpig beregnet til 5,3 prosent i 2023. Det er lavere enn veksten i konsumprisene, og 2023 ble dermed andre år på rad med reallønnsnedgang, ifølge SSB.

Under normalen

I faste priser økte BNP for fastlands-Norge med 0,7 prosent fra 2022 til 2023. Hovedbildet er en svakere utvikling i den innenlandske etterspørselen grunnet rentehevinger, økte priser og svak utvikling i reallønn.

– Det gjør at vi ser en lavere vekst enn normalt og relativt svak utvikling i økonomien, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet i Statistisk Sentralbyrå, Pål Sletten.

Bygg- og anleggsvirksomhet trekker ned, mens det på den andre siden er fortsatt sterk vekst i petroleumsinvesteringene.

Samlet sett økte husholdningenes konsum 5,9 prosent, målt i løpende priser i 2023. Sett under ett skyldtes veksten i konsumet utelukkende økte priser.