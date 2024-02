Ferske aksjonærlister viser at Aasulv Tveitereid har nær doblet veddemålet i Nordic Semiconductor.

Halvledergiganten leverte et katastrofalt dårlig kvartal og flere analytikere spådde kurskollaps. Det fikk de rett i: aksjen stupte over 22 prosent samme dag som kvartalsrapporten ble lagt frem.

Siden den gang har det imidlertid foregått en liten minirenessanse i aksjen – mye takket være inntog av kjendisinvestor etter kjendisinvestor . Sist ut er Aasulv Tveitereid, som Finansavisen kunne melde om at mandag hadde lastet opp med over 500.000 aksjer.

I dag viser oppdaterte tall fra Finansavisens ferske aksjonærtjeneste Bjellesauer at Tveitereid har nær doblet eksponeringen mot Nordic Semi-aksjen. Han har kjøpt 457.652 aksjer til en verdi av 45 millioner kroner. Sammen med kjøpet for to dager siden på over 500.000 aksjer er totalverdien på eierposten 97,7 millioner kroner. Han sitter nå på nøyaktig 1 million aksjer tilsvarende 0,52 prosent av selskapet.

Nordic Semiconductor utgjør nå 9,3 prosent av Tveitereids portefølje og er hans fjerde største investering. Over ligger TGS med en verdi på nær 150 millioner kroner, Kitron med verdi på 255 millioner og Protector Forsikring med en verdi på 273 millioner kroner.

Spetalen selger

Øystein Stray Spetalen går motsatt vei av Tveitereid. Han utnyttet kursfallet i aksjen på over 10 prosent rundt 10. januar og har sittet på aksjer i Rana Gruber siden den gang.

Ifølge Bjellesau-tjenesten startet nedsalget 5. februar, men Spetalen selger kun i små porsjoner om gangen. I dag selger han noe over 28.000 aksjer til kurs 75 kroner. Det er rundt 4 prosent over inngangskursen i januar.

Her er resten av dagens endringer blant utvalgte investorer i dag: