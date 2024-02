Teknologiaksje stiger etter å slått analytikerforventningene

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger ved lunsjtider 0,9 prosent, til 1.251 poeng.

Olje og gass

Onsdag stiger aprilkontrakten på et fat med nordsjøoljen Brent 0,2 prosent, til 82,9 dollar fatet. WTI-kontrakten for mars stiger 0,1 prosent, til 78 dollar.

Prisen på TTF-gassen faller 2,2 prosent til 24,9 euro pr. megawatt. Det er det laveste siden slutten av mai.

– Uten oljen må Equinor si opp 5 til 10 prosent av sine 20.000 ansatte hvert år fremover, sier ABG-analytiker John Olaisen, som mener eiernes penger sløses bort på grønn moralisme.

Equinor-aksjen faller rundt lunsjtider onsdag 2,8 prosent, mens Aker BP stiger 0,7 prosent.

Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A i prospektene «Hubert» og «Magellan», som ligger 200 kilometer nordvest for Stavanger. Aksjen stiger likevel 2,2 prosent.

Bevegelser

Norsk Hydro la onsdag frem tallene for 2023s fjerde kvartal, og de var langt svakere enn ventet. Blant annet kom resultatet etter skatt på minus 2.771 millioner kroner, som er en kraftig svekkelse fra positive 194 ett år tidligere. Handelen sender aksjen ned 1,7 prosent.

Mowi dunket også ut fjerdekvartalstallene sine onsdag, og de var mye lystigere lesning for aksjonærene. Selskapet rapporterte om rekordhøye inntekter på 1,4 milliarder euro. Et utbytte på 1,90 kroner pr. aksje var sterkere enn analytikerne ventet.

Blant annet skriver Arctic-analytiker Christian Nordby at «vi ser at selskapet virker selvsikre på egen kontantstrøm ved å dele ut et utbytte på 1,9 kroner pr. aksje».

Mowi-aksjen er blant de mest omsatte og stiger 4,1 prosent onsdag.

Bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsen la også frem gode kvartalstall onsdag – faktisk det beste årsresultatet noensinne. Det kommer aksjonærene til gode, for selskapsstyret foreslår å betale maksimalt utbytte under nåværende utbyttepolitikk, som vil være rundt 5,1 milliarder kroner.