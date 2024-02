Prising av skadeforsikringer ble et tema da analysesjef Johan Ström i Carnegie gjestet Børsmorgen onsdag.

– Nå er det ikke volumer som driver topplinjen i skadeforsikring, men prisøkninger. Prisøkningene vi ser nå er blant de høyeste på 15 år, og følger det inflasjonsmønsteret vi ser, sa han.

– Kan øke marginene

Samtidig advarte analysesjefen om at forsikring omfatter «veldig mange komponenter som er vanskelige å fange opp.»

– Prisøkningene er på eller over skadeinflasjon, noe som gjør at du forsvarer dine marginer – og kanskje til og med øker dem. Det som er viktig å forstå, er at med en skadeprosent som kanskje utgjør 70 prosent av en topplinje, så vil samme prisøkning som du får av skadeinflasjon ta ut en positiv nominell margineffekt som er veldig positiv for selskaper som bare har 15 prosent margin, forklarte Ström.

Gjensidige-problem

Ifølge analysesjefen er det et problem for Gjensidige at selskapet driver i landet med den svakeste kronen.

– Dette er viktig å ta med seg når man eksempelvis trenger reservedeler til en Tesla. I tillegg følger høyere skadefrekvens og skadekost med en norsk bilpark med relativt høyt innslag av elbiler, la Ström til.