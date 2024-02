Staten kjøpte tjenester fra selskapet til egen direktør

Saken oppdateres.

Per Roger Johansen er prosjektdirektør for milliardprosjektet Livsvitenskapsbygget. I 2018 startet han it-selskapet TaskCtrl. Selskapet utviklet tjenester som blir brukt på milliardprosjektet han nå leder for Statsbygg.

Han har også reklamert for selskapet på Facebook mens han brukte Statsbygg-tittel og en hjelm med den statlige byggherrens logo, skriver bransjeavisen Bygg.

«Det er lov»

Statsbygg sier til DN at anskaffelsene er gjort etter boken, gjennom ordinære anbudsrunder som Johansen ikke har vært involvert i.

– Det er lov for Statsbyggs ansatte å ha eierinteresser, så lenge det ikke går på tvers av jobben man gjør i Statsbygg, eller det blir tvil om hvilken hatt man har på seg. I dette tilfellet trengte vi et verktøy. Det er få typer ute på markedet. Det ble lyst ut anbudskonkurranse på vanlig vis. Den var helt reell, og ble styrt av andre, sier Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim til DN.

Statsbygg opplyser at avtalen med TaskCtrl som fortsatt er aktiv, er inngått for fem år og koster Statsbygg 60.000 kroner i årlige lisensavgifter – altså 300.000 kroner i alt. Denne utgår senere i år.

Kritisk

Flere direktører i Statsbygg får starte og drive selskaper privat, også firmaer innen byggebransjen. En som reagerer er Obos-sjef Daniel Siraj.

– Interessekonflikter er nå én ting. Men for meg spiller det liten rolle om virksomheten er konkurrerende eller ikke. Du kan være ledercoach eller ha en nettbutikk, ting vi ikke driver med – jeg synes fortsatt det er ugreit. Det handler om hvor fokuset ditt ligger i en stilling som krever mye, sier Siraj.