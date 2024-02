Analysesjef Johan Ström i Carnegie gjestet Børsmorgen onsdag, og ble der spurt om sitt syn på Storebrand inn mot en periode der rentene skal ned.

– Her kan vi hoppe rett på en M&A-mulighet (fusjoner/oppkjøp). Gjensidige eide 20 prosent av Storebrand for ti år siden, men solgte seg ut fordi de selv hadde såpass god vekst – mens Storebrand var et kapitaltungt og ikke veldig lønnsomt lavmultippelselskap de ikke trengte å eie, innledet Ström.

– I dag holder Storebrand på å bli noe som ligner det Gjensidige var ved børsnoteringen i 2010. De har blitt mye mer kapitallette, og mesteparten av inntjeningen kommer fra kapitallette inntektsstrømmer med både høy vekst og høye multipler. Som for eksempel tjenestepensjon i Norge og Sverige, fortsatte han.

Analysesjefen trekker videre frem kostnadene som holder seg stabile, samt en balanse som synker.

– I mitt perspektiv er Storebrand, med sin veldig åpne eierskapsstruktur, en oppkjøpskandidat for veldig mange – inklusive Gjensidige der overlappen er ganske liten, la Ström til.