Oppgang på Wall Street

Oppdatert 16.00

Wall Street stiger fra start onsdag, etter at tirsdagens inflasjonsoverraskelse utløste den svakeste børsdagen på nesten ett år.

Etter 30 minutters handel er Dow Jones opp 0,2 prosent, Nasdaq 0,7 prosent og S&P 500 0,6 prosent.

«Fryktindeksen» VIX faller nesten 8 prosent til 14,63, mens renten på den amerikanske «10-åringen» står i 4,29 prosent – og er ned to basispunkter så langt i dagens handel.

Kjempeløft for Lyft

Blant enkeltaksjer markerer Lyft seg positivt, og spretter opp godt over 30 prosent etter at dagens rapport for fjerde kvartal kom inn bedre enn ventet. Aksjen var på et tidspunkt opp over 60 prosent i førhandelen etter at Uber-konkurrenten hadde lagt for høye marginprognoser i sin opprinnelige pressemelding.

Uber selv stiger over 10 prosent.

Kraft Heinz faller over 5 prosent etter en skuffende kvartalsrapport, mens Airbnb faller 5 prosent selv om selskapet leverte en sterkere topplinjevekst enn ventet i fjerde kvartal.

Blant Dow-komponentene er utslagene relativt beskjedne. Salesforce viser vei med 2 prosent oppgang, mens Caterpillar er opp rundt prosenten. Walmart og Home Depot er de største taperne.

– Rallyet er ikke over

Gårsdagens rapport om konsumprisveksten viste at amerikansk inflasjon biter seg mer fast enn markedet hadde håpet på, og skapte bekymring for at Federal Reserve må skyve på rentekuttene – kanskje til andre halvår.

– Markedsrallyet er ikke over. Tirsdagens korreksjon gir verdsettelser mer i tråd med det fundamentale, noe som gir verdiorienterte investorer en sjanse til kanskje å komme inn i markedet, sier sjefstrateg for aksjer i U.S. Bank Wealth Management Terry Sandven til CNBC.

– Men viktigere er det at inflasjon, renter og inntjening fortsatt er til støtte for høyere aksjekurser. Vi tror ikke at dette er begynnelsen på slutten, og at vi har en lengre nedtur foran oss, legger han til.

På makrofronten onsdag viste endelige tall at produsentprisene falt 0,2 prosent fra november til desember, og ikke 0,1 prosent slik de foreløpige tallene viste. Kjernen falt 0,1 prosent, etter først å ha blitt rapportert til uendret.