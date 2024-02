Mowi dunket også ut fjerdekvartalstallene sine onsdag. Selskapet rapporterte om rekordhøye inntekter på 1,4 milliarder euro, og et utbytte på 1,90 kroner pr. aksje var sterkere enn analytikerne ventet på forhånd.

Etter rapporten skrev Arctic-analytiker Christian Nordby at «vi ser at selskapet virker selvsikre på egen kontantstrøm ved å dele ut et utbytte på 1,9 kroner pr. aksje».

Mowi-aksjen var blant børsens mest omsatte og steg 3,4 prosent onsdag.

Autostore så ordreinngangen hoppe med 13 millioner dollar mellom tredje og fjerde kvartal i 2023. Dermed var analytikernes forventninger slått. At omsetningen attpåtil økte med 20 prosent er også noe markedet satt stor pris på, og aksjen steg 7,2 prosent.

Bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsen ble slaktet på børsen onsdag, etter at rederiet nok en gang ble parkert av konkurrenten Höegh Autoliners etter førstnevnte la frem kvartalstallene.

– Målt mot Höegh og hva markedet forventer, er dette ikke bra nok, sa Eirik Haavaldsen i Pareto.

Selv om bilfrakterne kunne vise frem det beste årsresultatet noensinne, og det kommer aksjonærene til ved at det utbetales ca. 5,1 milliarder kroner gjennom utbytter, var markedet likevel ikke fornøyd, og aksjekursen ble sendt ned 6,4 prosent.

Tallene for fjerde kvartal viste at Morrow Bank (tidl. Komplett Bank) økte renteinntektene til 278,1 millioner kroner, fra 208,1 millioner et år tidligere. Resultatet etter skatt kom på 35,1 millioner kroner, opp fra minus 88,7 millioner fjerde kvartal 2022. Morrow Bank-aksjen klatret 3,2 prosent.

Teknologiselskapet Kitron økte inntektene i fjerde kvartal, men ordreinngangen var ned 15 prosent sammenlignet med året før, og aksjekursen 0,7 prosent.

Haugesund-baserte Reach Subsea leverte solide fjerdekvartalstall, hvor de blant annet kunne vise til en 45 prosents økning i inntektene, til 474 millioner kroner. Aksjen steg 6,5 prosent på børsen.

Pexip guidet på høyere marginer, og deler ut utbytte. Før skatt viste resultatet imidlertid et tap på 45 millioner kroner. Aksjekursen falt 8,3 prosent.