Søker om konkursbeskyttelse kun måneder etter oppkjøp

Den britiske avdelingen av The Body Shop er slått konkurs, noe som setter 200 butikker og tusenvis av arbeidsplasser i fare, skriver The Times

Kosmetikkselskapet, som ble grunnlagt av Anita Roddick i 1976, søkte mandag om konkursbeskyttelse etter at den nye private equity-eieren, Aurelius, fant ut at virksomheten var i en mye dårligere økonomisk forfatning enn først antatt.

Ringvirkninger

The Body Shop har rundt 200 butikker i Storbritannia, og det antas at rundt 100 av dem kan bli stengt. En rekke ansatte på hovedkontoret forventes også å miste jobben i nærmeste fremtid. Selskapet har 10 000 ansatte på verdensbasis og rundt 2 000 i Storbritannia.

Selskapet har hyret inn administratorer fra FRP Advisory, som skal «vurdere alle muligheter for å finne en vei videre for virksomheten».

Ifølge FRP vil skjønnhetsvirksomheten fortsette å driftes inntil videre slik at «kundene kan fortsette å handle favorittproduktene sine i butikk og på nett». FRP sier også at søknaden om konkursbeskyttelse og rekonstruksjon vil gi selskapet «stabilitet, fleksibilitet og trygghet til å finne den beste måten å sikre The Body Shops fremtid og revitalisere dette ikoniske britiske varemerket på».

Kjøpt opp for noen måneder siden

Aurelius, et tysk private equity-selskap, kjøpte The Body Shop fra Natura, et brasiliansk kosmetikkonsern, i november 2023.

Da oppkjøpet ble offisielt gjennomført i januar, fikk Aurelius beskjed om at selskapet vil kreve mer arbeidskapital enn forventet for å drive virksomheten videre. Det viste seg imidlertid at selskapet hadde en «oppblåst» kostnadsstruktur, samtidig som julehandelen var svakere enn forventet.

Svake 2023-tall

The Body Shops nettoomsetning falt med 12,5 prosent til 800 millioner brasilianske real, eller 1,7 milliarder kroner, i det siste regnskapet for andre kvartal 2023.

Selskapets ledelse sier at de har slitt med å holde på markedsandelene sine og møte kundene der de er etter at forbrukervanene endret seg under covid-19-pandemien.