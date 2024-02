Passerte Alphabet i markedsverdi

Nvidia overtok Alphabets børsverdi en liten periode onsdag, dager før KI-selskapet skal rapportere resultater for årets fjerde kvartal.

Den sterke etterspørselen etter Nvidias-grafikkort som brukes til kunstig intelligens, har fått aksjen til å stige med 231 prosent de siste 12 månedene. Selskapet nådde på toppunktet onsdag en markedsverdi på 1,83 billioner dollar. Til sammenligning har Alphabet en markedsverdi på 1,81 billioner dollar.

Tidligere denne uken passerte Nvidia Amazon markedsverdi, og etterlot detaljhandelsgiganten på femteplass. Microsoft gikk for øvrig forbi Apple i forrige måned og ble USAs største selskap.

Forventinger til Q4

Wall Street forventer at Nvidia vil oppnå et overskudd på 11,38 milliarder dollar i fjerde kvartal, en økning på over 400 prosent fra året før. Omsetningen forventes å tredobles til 20,37 milliarder dollar. Selskapet skal etter planen rapportere resultatene 21. februar.

Nvidia handles nå til 33,19 ganger forventet fremtidig inntjening, godt over bransjens medianmultippel på 27,35, ifølge LSEG-data. En høyere multippel indikerer at det er mer sannsynlig at aksjen har priset inn inntjeningspotensialet, noe som gir lite rom for ytterligere vekst.