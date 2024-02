Axactor hadde inntekter på 65,2 millioner euro i fjerde kvartal, en marginal økning fra inntektene på 63 millioner euro samme kvartal året før.

– Det er klart for alle som følger bransjen til Axactor at man er inne i en periode med høy grad av usikkerhet. Samtidig er det ingen tvil om at mye negativitet er priset inn i Axactor-aksjen, sier konsernsjef Johnny Tsolis under selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

Selskapets EBITDA, altså resultat før av- og nedskrivninger, endte på 34,3 millioner euro, opp fra 31,2 millioner euro fjerde kvartal 2022. Det var på forhånd ventet et EBITDA-resultat på 32 millioner euro, ifølge estimater innhentet av selskapet selv blant fire analytikere.

Bunnlinjen viser et overskudd på 9,2 millioner euro, mot 10,4 millioner euro fjerde kvartal 2022.

«Fjerde kvartal 2023 var slutten på et solid år for Axactor, til tross for makroøkonomiske motvinder og ugunstige regulatoriske endringer på flere markeder», skriver det John Fredriksen-dominerte inkassoselskapet.

– Ubalanse

Tsolis mener avstanden mellom kjøpere og selgere av gjeldsporteføljer fortsatt er stor, ifølge TDN Direkt. Porteføljeprisene ventes imidlertid å stabilisere seg på tilstrekkelig attraktive nivåer de neste to-tre årene.

– Grunnen for dette er ubalansen vi ser i tilbud og etterspørsel, og det faktumet at tilbudssiden mangler likviditet og markedet som helhet har annonsert en betydelig reduksjon i investeringer fremover, sier han og legger til:

Axactor (Mill. EUR) 4, kv. / 23 4. kv / 22 Driftsinntekter 65,2 63 Driftsresultat 32,1 28,8 Resultat før skatt 9,5 13,2 Resultat etter skatt 9,2 10,4

–Porteføljeprisene må justere seg til et nivå der bransjen kan levere en tilstrekkelig avkastning til sine aksjonærer, og jeg tror det er akkurat dette vi observerer i markedet nå.

Store mål for 2026

Egenkapitalavkastningen endte på 7 prosent, en nedgang på 2 prosentpoeng fra fjerde kvartal i 2022.Axactor gjorde NPL-investeringer (misligholdte lån, red.anm.) på 24,1 millioner euro i kvartalet, ned fra 93 millioner euro i samme periode i 2022. Selskapet opplyser at det har en brutto IRR (internrente) på 18,1 prosent for hele NPL-porteføljen, noe som er 0,8 prosentpoeng høyere enn året før.

Selskapet har satt mål for 2026, der de venter årlige NPL-investeringer på mellom 100 og 200 millioner euro.

«Med avslutningen av 2023 er nye økonomiske mål satt. I 2026 har Axactor som mål å levere minst 12 prosent egenkapitalavkastning, i tillegg til å betale årlige utbytter som utgjør 20-50 prosent av rapportert nettoresultat», står det.

I tillegg har de et mål om maksimal belåning på 3,5 ganger.

Kvartalsrapporten gir små utslag i tidlig handel på Oslo Børs. Axactor-aksjen stiger 0,2 prosent til 5,01 kroner, etter et fall på 15 prosent det siste året.