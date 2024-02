Dette vil påvirke sesongens travleste dag på Oslo Børs

I dag legger nær 50 selskaper frem tall i det som vil bli børsens travleste dag denne kvartalssesongen.

Se alle dagens hendelser nederst i saken.

Oljeprisen er noe lavere enn ved stengetid i Oslo i går. Både Wall Street og Asia stiger. Her er det viktigste som vil påvirke bevegelsene i dag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,9 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 0,1 prosent.

Japans BNP falt med 0,4 prosent på årsbasis, langt under konsensus, og et fall andre kvartal på rad. To påfølgende kvartaler med nedgang betraktes bredt som en teknisk resesjon, men likevel er børsen i all-time high.

I Kina går Shanghai Composite opp 1,3 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,3 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,2 prosent.

I India stiger Sensex 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,8 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,8 prosent.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,4 prosent til 81,29 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,5 prosent til 76,24 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,08 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Gårsdagens rapport om konsumprisveksten viste at amerikansk inflasjon biter seg mer fast enn markedet hadde håpet på, og skapte bekymring for at Federal Reserve må skyve på rentekuttene – kanskje til andre halvår. Onsdag hentet Wall Street seg noe inn da de tre ledende indeksene endte i grønt.

Blant enkeltaksjer markerte Lyft seg positivt, og spratt opp godt over 30 prosent etter at dagens rapport for fjerde kvartal kom inn bedre enn ventet. Aksjen var på et tidspunkt opp over 60 prosent i førhandelen etter en grov skrivefeil.

Slik gikk det med de ledende indeksene på Wall Street:

Dow Jones steg 0,39 prosent til 38,423.48 poeng.

steg 0,39 prosent til 38,423.48 poeng. S&P 500 steg 0,96 prosent til 38,423.48 poeng.

steg 0,96 prosent til 38,423.48 poeng. Nasdaq steg 1,30 prosent til 15,859.15 poeng

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs steg 0,8 prosent.

Driftsresultatet til teknologiselskapet Crayon endte 80 prosent under konsensus, og bunnlinjen viste et tap på 123 millioner kroner.

«Overordnet leverte Crayon en sterk kontantstrøm, men marginen var svak på grunn av konsulentvirksomheten», skrev Danske Bank Markets-analytiker Mads Ek Strøm i etterkant, og Crayon-aksjen falt 7 prosent i løpet av handelen.

John Fredriksens gassrederi, Avance Gas , la også frem kvartalstall onsdag. Resultatet etter skatt økte til 61,5 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra 34,7 millioner et år tidligere. Det var likevel litt under Bloombergs forhåndsforventninger på 62 millioner dollar.

Markedet viste seg likevel å være fornøyd med rapporten, og aksjen steg 9,7 prosent i løpet av onsdagen.

Mowi dunket også ut fjerdekvartalstallene sine onsdag. Selskapet rapporterte om rekordhøye inntekter på 1,4 milliarder euro, og et utbytte på 1,90 kroner pr. aksje var sterkere enn analytikerne ventet på forhånd.

Etter rapporten skrev Arctic-analytiker Christian Nordby at «vi ser at selskapet virker selvsikre på egen kontantstrøm ved å dele ut et utbytte på 1,9 kroner pr. aksje».

Mowi-aksjen var blant børsens mest omsatte og steg 3,4 prosent onsdag.