(Saken oppdateres gjennom børsdagen)

Oslo Børs åpnet i rødt torsdag, forsøkte seg over nullpunktet en stund, men har igjen snudd i minus. Rundt klokken 11.30 står hovedindeksen ned 0,29 prosent til 1.246,67.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,4 prosent til 81,29 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,5 prosent til 76,24 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,08 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Resultatrush

Det har kommet et skred av kvartalsrapporter i morgentimene i dag, og det påvirker naturligvis bevegelsene fra start.

Tomra leverte en justert EBITA på 626 millioner kroner i fjerde kvartal. På forhånd var det ventet 465 millioner kroner og selskapet knuste følgelig estimatene. Aksjen skyter opp 25 prosent etter tallslippet.

«Vi trenger flere detaljer på Food for å konkludere fullstendig, men vår foreløpige vurdering er at konsensusestimatene for 2024 kan øke tosifret prosentmessig etter dagens rapport. Vi merker oss også at aksjen var ned rundt 20 prosent på den svake Q3-rapporten, noe som antyder at vi kan se en ny tosifret positiv reaksjon i dag, skriver ABG Sundal Collier etter rapporten.

SalMar fikk et operasjonelt driftsresultat på 2,2 milliarder kroner i fjerde kvartal. Det var bedre enn hva analytikerne ventet. Også utbyttet knuste forventningene med hele 80 prosent. Aksjen stiger 2,8 prosent.

For 2024 ser selskapet for seg en produksjon ved de norske anleggene på 237.000 tonn mot DNB sitt estimat på 257.000 tonn. I tillegg kommer mindre volumer planlagt fra de deleide virksomhetene i Skottland og på Island, noterer DNB Markets.

TGS leverte svakere resultater i fjerde kvartal i forhold til samme periode året før. Konsernsjefen er optimistisk til 2024. Selskapet venter multiklientinvesteringer på rundt 300-350 millioner dollar i 2024, mot ABG som ventet 401 millioner dollar.

«Lavere multiklientinvesteringer betyr lavere EBITDA men høyere fri kontantstrøm», skriver meglerhuset.

Aksjen er opp 0,6 prosent.

Verdiene økte i Kjell Inge Røkkes fornybarselskap Aker Horizons. Selskapet tar ingen nedskrivninger i datterselskapet Mainstream Renewable Power. Aksjen stiger 6,5 prosent.