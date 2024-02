Warren Buffetts investeringsselskap Berkshire Hathaway solgte 10 millioner Apple-aksjer i fjerde kvartal i fjor, går det ifølge Financial Times frem av dokumenter sendt inn til det amerikanske finanstilsynet (SEC).

Nedsalget utgjør bare 1,1 prosent av Berkshires Apple-beholdning, men avisen mener det likevel er verdt å merke seg ettersom den suksessrike investoren så sent som i 2021 uttalte at en tidligere beslutning om å ta ned eierandelen i Apple «sannsynligvis var feil.»

Har mangedoblet pengene

Buffett gikk inn i iPhone-produsenten i 2016, og har siden kjøpt seg kraftig opp. Selv etter aksjesalget var Berkshires eierandel på 5,9 prosent priset til 174 milliarder dollar ved utgangen av 2023. Tilbake i 2022 ble kostprisen av Buffett selv tallfestet til drøyt 31 milliarder dollar, og «orakelet fra Omaha» har altså nesten seksdoblet pengene.

Berkshires desidert største aksjepost utgjorde ved årsskiftet omtrent 20 prosent av investeringsselskapets børsverdi.

Snarvisitt i boligbygger

Blant øvrige disposisjoner kvittet Buffett seg med nesten 80 millioner aksjer i HP i fjerde kvartal, det vil si nesten 80 prosent av beholdningen. I Paramount Global solgte han mer enn 30 millioner aksjer, tilsvarende 32 prosent av beholdningen.

Ellers i kvartalet tok Berkshire exit i betalingsselskapet StoneCo, forsikringsselskapet Globe Life and Markel Corporation og boligbyggeren DR Horton.

Sistnevnte salg markerer ifølge Financial Times et plutselig skifte fra en ellers langsiktig investor, ettersom Berkshire senest for seks måneder siden flagget investeringen.

Buffetts investeringsselskap gjorde ifølge SEC-dokumentasjonen ingen nye investeringer i fjerde kvartal, men kjøpte seg opp i satellittradio-operatøren SiriusXM og oljeduoen Chevron og Occidental Petroleum.