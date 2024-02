Ferske tall fra Japan viser at landets økonomi krympet med 0,4 prosent fra fjerde kvartal 2022 til fjerde kvartal 2023 – langt under den veksten på 1,4 prosent som var ventet av økonomene.

Dette følger etter et fall på 3,3 prosent i tredje kvartal, og med to kvartaler på rad med nedgang har Japan dermed gått inn i en teknisk resesjon.

I hele 2023 vokste Japans nominelle bruttonasjonalprodukt (BNP) med 5,7 prosent til 4,2 billioner dollar, ifølge CNBC. Nominelt BNP måler verdien av landets produksjon i dollar, uten å justere for inflasjon.

Samtidig vokste Tysklands nominelle BNP med 6,3 prosent til 4,5 billioner dollar. Dermed har Tyskland tatt over plassen som verdens tredje største økonomi.

Rally på Tokyo-børsen

Å gå fra tredje- til fjerdeplass skremte imidlertid ikke investorene i Japan. Nikkei 225-indeksen endte dagen opp 1,2 prosent, og nærmer seg all-time high. I desember 1989 ble rekorden nådd på 38.915,87, og torsdag stengte den i 38.157,94.

Bank of Japan (BOJ) har holdt fast på sin negative styringsrente siden 2016, selv når resten av verdens største sentralbanker jekket opp renten i møte med den kraftige inflasjonen. Nå håper sentralbanken på å kunne avslutte de negative rentene i løpet av året, som følge av sterk lønnsvekst og høyere priser.

Ifølge CNBC skal investorene ha et håp om at Bank of Japan snur, og muligens utsetter avgjørelsen om å gå bort fra de negative rentene.

– Dette alvorlige vekstbildet gjør det enda vanskeligere for BOJ å stramme inn politikken, sier Charu Chanana, leder for valutastrategi hos Saxo Markets.

Stadig svakere yen

USA er verdens desidert største økonomi, en tittel de har hatt siden tidlig på 1900-tallet.

Japan mistet i 2011 andreplassen til fordel for Kina, en rangering de hadde holdt i over 40 år. At landet nå har rykket ned til fjerdeplass kan i stor grad tilskrives deres svake valuta og en aldrende befolkning. Den japanske yenen har mistet omtrent en femtedel av sin verdi mot dollaren i 2022 og 2023, skriver The Guardian.

Den japanske finansavisen Nikkei skriver i sin leder at myndighetene har feilet i å utnytte vekstpotensialet i landet.

«Denne situasjonen bør sees på som en vekker for å fremskynde forsømte økonomiske reformer», mener avisen.