Slik går det med de største indeksene på Wall Street etter 10 minutters handel:

Den brede S&P 500 stiger 0,2 prosent til 5.011,49.

Industritunge Dow Jones går frem 0,3 prosent til 38.545,72.

Teknologiindeksen Nasdaq stiger marginalt til 15.859,83.

«Fryktindeksen» VIX faller 0,5 prosent til 14,31, mens den amerikanske tiårige statsrenten står i 4,21 prosent.

Aksjer i fokus

Deere & Co slo forventningene, og fikk et resultat pr. aksje på 6,23 dollar i sitt regnskapsmessige første kvartal. På forhånd var det ventet et resultat pr. aksje på 5,25 dollar for traktorprodusenten, ifølge S&P Global Market Intelligence.

Guidingen skuffet imidlertid. For regnskapsåret 2024 spår selskapet nå et nettoresultat på 7,5-7,75 milliarder dollar, ned fra 7,75-8,25 milliarder dollar. Aksjen går tilbake 4 prosent.

Twilio skuffet også på guidingen. Programvareselskapet veiledet inntekter lavere enn forventet for inneværende kvartal, og i tillegg var antallet aktive brukere under estimatene. Aksjen stuper 11,5 prosent.

Arm Holdings har hatt noe sterke dager på børs i 2024, med en oppgang på 70 prosent. Aksjen steg i førhandelen torsdag fordi Nvidia avslørte at de har en eierandel verdt 147,3 millioner dollar i selskapet, ifølge Reuters. Nvidia forsøkte å kjøpe Arm for 40 milliarder dollar i 2020, et kjøp myndighetene ikke lot gå gjennom. Aksjen åpner opp 2,7 prosent.

Kryptobørsen Coinbase går frem 7,6 prosent etter at JPMorgan oppgraderte anbefalingen fra undervekt til nøytral.

Færre nye arbeidsledige

Denne ukens tall på hvor mange nye amerikanere som har søkt ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 212.000. Det er en nedgang på 8.000 siden forrige uke, hvor det var 220.000 nye søkere.

I tillegg har det kommet tall for den amerikanske industriproduksjonen, som var ned 0,1 prosent på månedsbasis i januar.

På forhånd var industriproduksjonen ventet å være opp 0,3 prosent på månedsbasis, ifølge Trading Economics. Kapasitetsutnyttelsen i den amerikanske industrien var 78,5 prosent, mot ventet 78,8 prosent, skriver TDN Direkt.

«The Magnificent Seven»

