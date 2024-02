Oslo Børs snudde opp - Tomra steg 30 prosent

Det lå lenge an til en rød dag på børsen, men rett før stengetid bykset oljeprisene til og sendte Oslo Børs opp til en oppgang på 0,2 prosent til 1.252,24 poeng.

Dagens bevegelser

Torsdag har nesten 50 selskaper lagt frem tall for fjerde kvartal.

Tomra steg 30,9 prosent etter at selskapet leverte en justert EBITA på 626 millioner kroner i fjerde kvartal. På forhånd var det ventet 465 millioner kroner og selskapet knuste følgelig estimatene.

«Vi trenger flere detaljer på Food for å konkludere fullstendig, men vår foreløpige vurdering er at konsensusestimatene for 2024 kan øke tosifret prosentmessig etter dagens rapport. Vi merker oss også at aksjen var ned rundt 20 prosent på den svake Q3-rapporten, noe som antyder at vi kan se en ny tosifret positiv reaksjon i dag», skrev ABG Sundal Collier etter rapporten.

Ensurge ble dagens børsvinner med en oppgang på 69,4 prosent etter å ha lansert det selskapet hevder å være verdens første kommersielle solid-state litium-mikrobatteri i full skala.

Elektroimportøren la frem tallene allerede rett etter stengetid på børsen onsdag, der selskapet viste et resultat før skatt på ni millioner, ned fra 25 millioner i samme periode året før. Selskapet meldte samtidig at det vil hente 150 millioner kroner i friske penger i forbindelse med refinansiering av gjelden mot DNB. Det likte investorene, som sendte aksjen opp 20,3 prosent.

SalMar fikk et operasjonelt driftsresultat på 2,2 milliarder kroner i fjerde kvartal. Det var bedre enn hva analytikerne ventet. Også utbyttet knuste forventningene med hele 80 prosent. Aksjen endte opp 3,4 prosent.

For 2024 ser selskapet for seg en produksjon ved de norske anleggene på 237.000 tonn mot DNB sitt estimat på 257.000 tonn. I tillegg kommer mindre volumer planlagt fra de deleide virksomhetene i Skottland og på Island, noterer DNB Markets.

TGS steg 3,3 prosent etter at selskapet leverte svakere resultater i fjerde kvartal i forhold til samme periode året før. Konsernsjefen er optimistisk til 2024. Selskapet venter multiklientinvesteringer på rundt 300-350 millioner dollar i 2024, mot ABG som ventet 401 millioner dollar.

Verdiene økte i Kjell Inge Røkkes fornybarselskap Aker Horizons. Selskapet tar ingen nedskrivninger i datterselskapet Mainstream Renewable Power. Aksjen endte dagen opp 3,7 prosent.

Odfjell Drilling leverte i fjerde kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 83,5 millioner dollar, opp fra 79,9 millioner dollar i samme periode året før. Selskapet er utsolgt to år frem i tid. Aksjen falt 0,7 prosent.

Cadeler har hentet 1,8 milliarder kroner i frisk kapital. Aksjen endte ned 3,9 prosent.

Elopak økte lønnsomheten med 4,1 millioner euro og har redusert gjelden. Aksjen åpnet med oppgang, men utviklingen snudde og aksjen steg 1,5 prosent.