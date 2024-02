Siemens vil utstede det største obligasjonslånet i Europa så langt i år

Siemens AG har solgt Europas største obligasjonslån de seneste 12 månedene. obligasjonsutstedelsen kommer i kjølvannet av en oppgradering av selskapets kredittvurdering.

Ingeniør- og produksjonsselskapet hentet inn 5,4 milliarder euro gjennom et obligasjonslån i fire deler med løpetider på mellom 4,75 år og 20 år, skriver Bloomberg. Til sammen ble det lagt inn bud for 15,8 milliarder euro.

Interessen blant investorene etter Siemens gjeld var med andre ord svært stor etter at Siemens langsiktige kredittrating denne uken ble oppgradert til AA- fra A+ av S&P Global Ratings. Selskapet pekte for øvrig på strukturelle forbedringer og økt robusthet i lønnsomhet og kontantstrøm som årsaker til oppgraderingen. Det var størst interesse for den 20-årige løpetiden med en etterspørsel på mer enn 6 milliarder euro, noe som gjorde det mulig for selskapet å redusere prisen med 37 basispunkter i forhold til den opprinnelige prisen.

Kvartalstall

Siemens resultater denne måneden viste at selskapet, i likhet med resten av industrisektoren, fortsatt sliter med svakere etterspørsel i Kina. Selskapet vurderer å skille ut sin virksomhet for tunge elektriske motorer, Innomotics, og direkte långivere og banker arbeider med forslag til en gjeldspakke verdt minst 1,2 milliarder euro