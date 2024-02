Stort blokksalg i Autostore

Et fond knyttet til Thomas H. Lee Partners (THL) ønsker å selge omtrent 177 millioner aksjer i AutoStore gjennom et blokksalg fremkommer det av en børsmelding torsdag. Salget er eksklusivt tilgjengelig for kvalifiserte institusjonelle og profesjonelle investorer.

Fra børsmeldingen fremkommer det at «en fremtredende norsk investor», som allerede er blant de 10 største aksjonærene i AutoStore, har forpliktet seg til å kjøpe 60 millioner aksjer.

Salget, tilsvarende rundt 5,3 prosent av AutoStores utestående aksjer, vil utgjøre omtrent omtrent 16 prosent av THLs nåværende eierandel i selskapet.

Etter blokksalget vil THL eie omtrent 953 millioner AutoStore-aksjer, tilsvarende 28 prosent av selskapets utestående aksjekapital.

I forbindelse med tilbudet har THL forpliktet seg til en lock-up-avtale angående sine gjenværende AutoStore-aksjer. Denne lock-up-avtalen forventes å avsluttes etter 90 kalenderdager fra oppgjørsdatoen for det eventuelle blokksalget.

Det er verdt å merke seg at THL opprettholder representasjon i styret for AutoStore gjennom enkeltpersoner nært knyttet til selskapet.