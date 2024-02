Wall Street stiger etter nyheter som gir håp om tidlige rentekutt

Wall Street steg torsdag da detaljhandelsdataene falt mer enn forventet, noe som ga gir håp om at Federal Reserve kan begynne å kutte renten de neste månedene

En rapport fra handelsdepartementet viste at detaljhandelen i USA falt med 0,8 prosent i januar, tynget av nedgang hos bilforhandlere og bensinstasjoner.

Denne ukens tall på hvor mange nye amerikanere som har søkt ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 212.000. Det er en nedgang på 8.000 siden forrige uke, hvor det var 220.000 nye søkere.

I tillegg har det kommet tall for den amerikanske industriproduksjonen, som var ned 0,1 prosent på månedsbasis i januar.

På forhånd var industriproduksjonen ventet å være opp 0,3 prosent på månedsbasis, ifølge Trading Economics. Kapasitetsutnyttelsen i den amerikanske industrien var 78,5 prosent, mot ventet 78,8 prosent, skriver TDN Direkt.

Bevegelser

Slik gikk det med de ledende indeksene på Wall Street:

Dow Jones steg 0,91 prosent til 38,773.52 poeng.

S&P 500 steg 0,58 prosent til 5,029.77 poeng.

Nasdaq steg 0,30 prosent til 15,906.17 poeng.

Aksjer

Pilene pekte for det meste oppover for «The Magnificent Seven» Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla:

Facebook steg 2,27 prosent til 473.28.

Amazon falt 0,69 prosent til 169.80.

Apple falt 0,16 prosent til 183.86.

Netflix steg 2,24 prosent til 593.46.

Alphabet falt 2,17 prosent til 143.94.

Tesla steg 6,22 prosent til 200.45.

Nvidia falt 1,68 prosent til 739.00

Olje

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent falt 0,08 prosent til 83,12 dollar fatet. WTI-oljen falt 0,12 prosent til 77,92 dollar fatet.

Krypto

Kryptomarkedet var nokså flatt torsdag: