Nikkei flørter med all-time high

Børsene i Asia- og Stillehavsregionen trekker opp fredag etter at S&P 500 nådde nye høyder på Wall Street fredag og satte ny sluttrekord på 5.029.73. Et større fall i detaljhandelen enn ventet gir et håp om at Federal Reserve kan begynne å kutte renten i løpet av de neste månedene.

I Tokyo har Nikkei-indeksen vært oppe i 38.865,06 i dagens handel, mindre enn 100 poeng unna all-time high-noteringen på 38.957,44 tilbake i desember 1989. Oppgangen kommer dagen etter at Japan gikk inn i resesjon og mistet plassen som verdens tredje største økonomi til Tyskland.

Nedgangskonjunkturen har økt håpet om at Japan holder fast ved sin ultralette pengepolitikk enda lenger, selv om finansminister Shunichi Suzuki har uttrykt bekymring for den svake yenen.

Nikkei er nå opp 1,1 prosent til 38.578.42, mens den bredere Topix-indeksen stiger 1,5 prosent til 2.629,95.

Ellers i Asia holder børsene i fastlands-Kina stengt grunnet nyttårsfeiring, men Hang Seng i Hongkong er opp 2,4 prosent.

Kospi-indeksen i Sør-Korea stiger 1,3 prosent, mens Sydney-børsen endte opp 0,7 prosent.

Oljeprisene beveger seg for øvrig sidelengs i asiatisk handel, og Brent-oljen (april-kontrakten) står i 82,79 dollar pr. fat etter et marginalt fall så langt i dag. WTI-oljen er omtrent uendret på 78,02 dollar pr. fat.