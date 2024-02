Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

Nordnet spår grønn åpning på Oslo Børs. Analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,9] prosent.

Kvartalssesongen fortsetter, og i dag har Norwegian lagt frem sine tall for det historisk dårlige fjerde kvartalet. Flyselskapet klinker til med et resultat før skatt på 208 millioner kroner, og styret vil foreslå et utbytte på totalt 580 millioner kroner.

Odfjell Technology, Bonheur, Olav Thon Eiendomsselskap og Bouvet er også blant selskapene som legger frem sine tall fredag.

Asia

Den japanske Nikkei-indeksen flørter med ny all-time high. Indeksen har vært oppe i 38.865,06 i dagens handel, mindre enn 100 poeng unna all-time high-noteringen på 38.957,44 tilbake i desember 1989. Oppgangen kommer dagen etter at Japan gikk inn i resesjon og mistet plassen som verdens tredje største økonomi til Tyskland.

Nedgangskonjunkturen har økt håpet om at Japan holder fast ved sin ultralette pengepolitikk enda lenger, selv om finansminister Shunichi Suzuki har uttrykt bekymring for den svake yenen.

Nikkei er nå opp 1,1 prosent til 38.578.42, mens den bredere Topix-indeksen stiger 1,5 prosent til 2.629,95.

Ellers i Asia holder børsene i Fastlands-Kina stengt grunnet nyttårsfeiring, men Hang Seng i Hongkong er opp 2,4 prosent.

Les hele Asia-kommentaren her.

Oljeprisen

Aprilkontrakten for et fat Brent-olje omsettes for 82,73 dollar fatet, ned 0,1 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 82,26 dollar da Oslo Børs stengte torsdag.

Den amerikanske WTI-oljen faller 0,1 prosent til 77,55 dollar fatet.

Wall Street

Wall Street steg som følge av nedgang i detaljhandelen, noe som ga håp om rentekutt fra den amerikanske sentralbanken.

Slik gikk det med de ledende indeksene på Wall Street:

Dow Jones steg 0,91 prosent til 38,773.52 poeng.

S&P 500 steg 0,58 prosent til 5,029.77 poeng.

Nasdaq steg 0,30 prosent til 15,906.17 poeng.

Denne ukens tall på hvor mange nye amerikanere som har søkt ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 212.000. Det er en nedgang på 8.000 siden forrige uke, hvor det var 220.000 nye søkere.