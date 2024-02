Norwegian tar av på tall, Autostore stuper

ABG Sundal Collier venter ifølge TDN Direkt at konsensus skal opp rundt 16 prosent på guidingen.

Sprek seismikkduo

Odfjell Technology stiger 8 prosent på sin rapport , mens Bouvet trekker opp nesten 5 prosent etter sine kvartalstall. Bonheur stiger rundt prosenten på sin kvartalsrapport som viste et nesten halvert resultat etter at fornybarvirksomheten ble truffet av mer enn halverte strømpriser.

En annen tallfremlegger, Klaveness Combination Carriers, stiger over 4 prosent. Fearnley Securities mener utbyttet overrasket positivt, og er også oppmuntret av sterk guiding for første kvartal.

TGS og PGS klatrer henholdsvis 3,6 og 4,7 prosent etter at Kepler Cheuvreux har oppgradert duoen fra hold til kjøp etter gårsdagens kvartalsrapporter. Kursmålet på førstnevnte høynes fra 145 til 155 kroner, mens den på sistnevnte går fra 9,60 til 10,60 kroner.

Carnegie har gjentatt sin hold-anbefaling på aksjene, og nedjustert kursmålene.

SalMar stiger over 2 prosent etter at DNB Markets og Pareto Securities har jekket opp sine kursmål i kjølvannet av gårsdagens kvartalsrapport. SpareBank1 Markets har på sin side nedgradert fra kjøp til nøytral.

Vi tar også med Norsk Hydro stiger nesten 4 prosent. Selskapet meldte fredag om signering av en ny kredittfasilitet på 1.000 millioner kroner.

Opp etter emisjon

Norsk Renewables lå en stund høyt på vinnerlisten, men har snudd og faller nå 3,2 prosent til 36 øre etter å ha gjort en rettet emisjon på 120,9 millioner aksjer til 30 øre, tilsvarende et bruttoproveny på 36,3 millioner kroner.

Fredagens nedgang kommer etter at aksjen nesten halverte seg da emisjonsvarselet kom tirsdag. Onsdag og torsdag falt den nye henholdsvis 10 og 15 prosent.

Hunter Group, der tegningsperioden for reparasjonsemisjonen starter i dag, spretter opp over 11 prosent.

Pexip stiger nesten 2 prosent etter at Carnegie har oppgradert aksjen fra hold til kjøp og høynet kursmålet fra 25 til 35 kroner.

Autostore-salg

Autostore faller over 12 prosent til 17,05 kroner etter at en storeier har solgt aksjer for over 3 milliarder kroner. Fallet er større enn rabatten (8 prosent) som ligger i den oppnådde salgskursen på 17,848 kroner.

Aker-dominerte Philly Shipyard er ned nesten 14 prosent etter å ha økt underskuddet i fjerde kvartal.

Sats trekker ned nesten 5 prosent etter at storeiere har solgt over 20 millioner aksjer i selskapet.

Tomra korrigerer ned drøye prosenten etter gårsdagens elleville oppgang på 30 prosent i kjølvannet av kvartalsrapporten. ABG Sundal Collier og Carnegie har oppgradert aksjen fra selg til hold, mens Pareto Securities har gått fra hold til selg.