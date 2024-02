Norsk Hydro stiger 4,5 prosent etter at selskapet i morgentimene meldte om signering av en ny kredittfasilitet på 1.000 millioner kroner.

Svinger etter emisjon

Norsk Renewables lå en stund høyt på vinnerlisten, men har falt tilbake etter å ha gjort en rettet emisjon på 120,9 millioner aksjer til 30 øre, tilsvarende et bruttoproveny på 36,3 millioner kroner. Fredagens nedgang kommer etter at aksjen nesten halverte seg da emisjonsvarselet kom tirsdag. Aksjen er ned 0,3 prosent.

Hunter Group, der tegningsperioden for reparasjonsemisjonen starter i dag, spretter opp 15,9 prosent.

Straffes etter storsalg

Autostore faller 12,2 prosent til 17,05 kroner etter at en storeier har solgt aksjer for over 3 milliarder kroner. Fallet er større enn rabatten (8 prosent) som ligger i den oppnådde salgskursen på 17,848 kroner.

Sats trekker ned 5,7 prosent etter at storeiere har solgt over 20 millioner aksjer i selskapet.

Droneselskapet Nordic Unmanned stiger 1,5 prosent etter at selskapet opplyser om å ha signert en avtale om et kortsiktig lån på 2 millioner euro – omtrent 22,7 millioner kroner gitt dagens kurs.

Aker-dominerte Philly Shipyard stuper 18,7 prosent etter å ha økt underskuddet i fjerde kvartal.

Tomra styrker seg svakt fredag og er opp 0,6 prosent etter gårsdagens elleville oppgang på 30 prosent i kjølvannet av kvartalsrapporten . ABG Sundal Collier og Carnegie har oppgradert aksjen fra selg til hold, mens Pareto Securities har gått fra hold til selg. En rekke meglerhus oppjusterer nå kursmålet kraftig.

Oljeprisen

Oljeprisen bykser til fredag ettermiddag, etter å ha falt i morgentimene.

Brent-oljen står i 83,14 dollar pr. fat, opp 0,2 prosent siden midnatt, og opp fra 82,44 dollar da Oslo Børs stengte torsdag. WTI-oljen handles for 78,70 dollar pr. fat, opp 0,8 prosent.

– Håp om rentekutt i USA ga støtte på torsdag, men investorer justerer nå sine posisjoner før langhelgen i USA, sier direktør Hiroyuki Kikukawa i NS Trading til Reuters.

Equinor stiger 1,5 prosent, Aker BP 1,1 prosent og Vår Energi 3,0 prosent.