Fra rentesjokk til kanonår: Folketrygdfondet har bikket 350 mrd.

16.02.24 2022 ble en nedtur for de fleste investorer, ettersom både aksjer og rentepapirer falt i verdi. I 2023 var pilene snudd og Folketrygdfondet steg til over 350 milliarder i verdi. Vi får besøk av den største forvalteren som opererer på Oslo Børs og vi spør toppsjef Kjetil Houg om hvordan de sikret meravkstning, når fondet kan få lov til å investere mer i nordiske land og hva status er på det politiske prosjektet om å få et forvalterkontor i Tromsø.