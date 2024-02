Torsdag ble den tidligere analytikeren i Goldman Sachs, Mohammed Zina, dømt til fengsel for innsidehandler utført mellom juli 2016 og desember 2017, ifølge Bloomberg.

Zina tjente 140.000 pund – om lag 1,8 millioner kroner – på svindelen. Det er antatt at halvparten av dommen må sones i fengsel, ifølge avisen.

«Det du har gjort skader kjernen i finansmarkedene og tilliten offentligheten har til dem», sa dommer Tony Baumgartner, da dommen ble avsagt fredag.

Juryen i saken var enstemmig, og dømte Zina skyldig for seks tilfeller av innsidehandel, i tillegg til tre punkter om bedrageri.

Strafferammen for innsidehandel og svindel er på 10 år i Storbritannia, men etter at dommeren blant annet vektla at Zina var det ferskeste medlemmet i teamet hans, og at det var hans første lovbrudd, ble straffen langt lavere.

Baumgartner sa at Zina «har kastet bort det som var en lovende karriere innen bankforvaltning, som mange unge drømmer om».

Mohammed Zinas bror, Suhail Zina, var tidligere også tiltalt i saken, men ble frikjent per dommerens instruering av juryen.

Mohammed hadde brukt brorens konto til å gjøre innsidehandler i blant annet ARM, Alternative Networks og Punch Taverns.

ENESTE: Mohammed Zinas bror, Suhail Zina, var også tiltalt i saken, men ble senere frikjent på dommerens ordre. Foto: Bloomberg

For eksempel kjøpte Zina aksjer i ARM en time etter han mottok konfidensiell informasjon om SoftBanks planlagte oppkjøp av chipprodusenten, tilbake i 2016, ifølge tiltalen.

Zinas investering var på 95.000 pund (ca. 1,2 mill. NOK) ble gjort med et lån han tok opp hos Tesco under påskuddet om hjemmeinnredning.

Goldman Sachs har kommentart at Zina «brøt tilliten» og at de «har nulltoleranse for slike handlinger».