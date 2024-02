SKJULER ENORME VERDIER: Vøyen gård i Vormsund ble lagt ut for salg for 32,7 millioner kroner. Formuesverdi på 1,39 millioner er et eksempel på at gårdeiere over hele Norge kutter sine formuer med kjempebeløp slik at formuesskatten for mange blir null. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling