Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,9 prosent fredag til 1.264,02 poeng. Med det endte børsuken med en oppgang for hovedindeksen på 1,7 prosent.

Norwegian lettet på tall

Norwegian la frem tall i morgentimene og klinket til med overskudd i fjerde kvartal. Flyselskapet leverte sitt beste driftsresultat noensinne i 2023 på 2,23 milliarder kroner. Selskapet gjentar fjorårets utbytte på 0,60 kroner pr. aksje. Aksjen skjøt opp 10,6 prosent til 16,56 kroner.

DNB-analytiker Ole Martin Westgaard har dermed truffet bra med spådommen om tosifret oppgang for aksjen etter rapporten, en spådom han baserte på høyere EBIT-guiding enn forventet fremover.

Odfjell Technology steg 12,0 prosent på sin rapport. Selskapet venter et større potensiale i 2025 og utover basert på riggtelling, planlagte aktiviteter og tildeling av kontrakter, ifølge konsernsjef Simen Lieungh.

Bouvet steg 5,0 prosent etter sine kvartalstall, mens Bonheur endte uendret etter å ha lagt frem sin kvartalsrapport som avslørte et nesten halvert resultat etter at fornybarvirksomheten ble truffet av mer enn halverte strømpriser.

Straffes etter storsalg

Autostore falt 12,2 prosent til 17,03 kroner etter at en storeier har solgt aksjer for over 3 milliarder kroner. Fallet er større enn rabatten (8 prosent) som ligger i den oppnådde salgskursen på 17,848 kroner.

Sats endte ned 5,5 prosent etter at storeiere har solgt over 20 millioner aksjer i selskapet.

Aker-dominerte Philly Shipyard stupte 15,9 prosent etter å ha økt underskuddet i fjerde kvartal.

Oppgang for seismikkduo

TGS og PGS steg henholdsvis 6,1 og 7,3 prosent etter at Kepler Cheuvreux har oppgradert duoen fra hold til kjøp etter gårsdagens kvartalsrapporter. Kursmålet på førstnevnte høynes fra 145 til 155 kroner, mens den på sistnevnte går fra 9,60 til 10,60 kroner.

SalMar steg 3,7 prosent etter at DNB Markets og Pareto Securities har jekket opp sine kursmål i kjølvannet av gårsdagens kvartalsrapport. SpareBank1 Markets har på sin side nedgradert fra kjøp til nøytral.

Norsk Hydro steg 4,1 prosent etter at selskapet i morgentimene meldte om signering av en ny kredittfasilitet på 1.000 millioner kroner.

Hunter Group, der tegningsperioden for reparasjonsemisjonen startet i dag, spratt opp 15,9 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen stod ved børsslutt i 83,07 dollar pr. fat, opp 0,3 prosent siden midnatt, mens WTI-oljen stod i 78,46 dollar pr. fat, opp 0,6 prosent.

Equinor steg 1,6 prosent, Aker BP 1,4 prosent og Vår Energi 3,1 prosent.