Omstridt lønnsøkning til Goldman-sjefen

Goldman Sachs belønnet adm. direktør David Solomon med en lønnsøkning på 24 prosent for 2023, til tross for at bankgiganten på Wall Street nylig rapporterte sitt laveste overskudd på fire år, melder Bloomberg og Financial Times.

Den samlede godtgjørelsen til Solomon var 31 millioner dollar, rundt 326 millioner kroner med dagens kurs.

Fjoråret var tøft for banksjefen. Han fikk kritikk for måten han ledet på, og dukket opp i et intervju med CNBC og sa at han «ikke gjenkjenner den karikaturen som er tegnet av meg».

Banken måtte også si opp tusenvis av ansatte.

Goldman-styret besluttet likevel å belønne Solomon litt ekstra, blant annet for å gå ut av detaljbankvirksomhet, og for utvidelsene innen eiendom og formuesforvaltning, skriver Financial Times.

Solid lønnshopp

Pakken for den 62 år gamle bankmannen inkluderer en grunnlønn på 2 millioner dollar og 29 millioner dollar i bonus.

Lønnshoppet til Solomon var større enn for enhver annen ledende amerikansk banksjef hvis kompensasjon har blitt offentliggjort, skriver Bloomberg.

Men lønnen er derimot samlet sett mindre enn for andre amerikanske banksjefer, deriblant sjefen for Morgan Stanley som fikk en samlet pakke på 37 millioner dollar ifjor.

Goldman-aksjen steg 12 prosent i 2023, som plasserte dem på fjerdeplass blant de seks største amerikanske bankene.