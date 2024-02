Ser til Europa for billige aksjer

I år som i fjor har europeiske aksjer slitt med å følge kursoppgangen i det amerikanske aksjemarkedet. Nå mener imidlertid visse investorer at trenden er i ferd med å snu.

Aksjestrategene i Goldman Sachs og MFS Investment Management er blant dem som nå er positive til europeiske aksjer. Etter å ha vært upopulære blant investorer i lang tid ser verdsettelsene nå fristende ut sammenlignet med de toneangivende amerikanske aksjene. Dessuten er ikke bobleprising i teknologiaksjer en trussel – noe mange mener er tilfellet for de såkalte «Magnificent Seven», skriver Bloomberg News.

– Mer attraktivt

Ifølge en februar-undersøkelse fra Bank of America, anser europeiske fondsforvaltere aksjemarkedet i regionen som underpriset. Det er en sterk kontrast fra forrige måned, da de fleste indikerte at aksjene var for dyre.

Andelen investorer som ser for seg oppgang det neste året har i tillegg steget fra 50 til 78 prosent, ifølge nyhetsbyrået.

«Europa er helt klart mer attraktivt», sier investeringsstrateg Robert Almeida i MFS.

Samtidig øker skepsisen til oppgangen i amerikanske teknologiaksjer, gitt usikkerheten rundt rentekutt fra Federal Reserve, som sektoren trenger for å stige ytterligere. På den andre siden forventes det at inntjeningen til europeiske selskaper kan hente seg mye inn i år, hvilket smitter over i aksjemarkedet.

Den europeiske samleindeksen Stoxx 600 er opp 2,6 prosent i år, men målt i dollar er den ned 0,2 prosent. I motsetning er S&P 500 på all-time high.