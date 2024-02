Etter hvert innså sentralbankene hvor feil de hadde tatt om den «midlertidige» inflasjonen, og ble tvunget til å heve styringsrentene. Verdens viktigste referanserente, den amerikanske tiårige statsrenten, steg fra 0,5 prosent i sommeren 2020 til 5 prosent i oktober 2023.

Boblen som brast

Renteoppgangen bidro til at vekstaksje-boblen brast i 2022. «Vanlige» teknologiaksjer falt mer enn fornybar-aksjer det året, men vedvarende renteoppgang langt inn i 2023 ble tungen på vektskålen for de grønne. Aktører innen sol og vind ble hardt straffet på børsene av flere årsaker. For det første inngår selskapene ofte langsiktige kontrakter for salg av strøm før energiproduksjonen har startet. Da kostnadene for råmaterialer, arbeidskraft og komponenter steg, samtidig som finansieringskostnadene økte, ble verdien av inntektene fra slike kontrakter og selve lønnsomhetspotensialet, betydelig nedjustert av investorene. I tillegg økte skepsisen blant markedsaktører og fondssparere rundt ESG-konseptet, der mangel på definerte retningslinjer og såkalt «greenwashing» i næringslivet gradvis dempet interessen for slike fond.

Er du klar for en liten digresjon?

Ifølge «Store norske leksikon» er en digresjon «å avvike fra hovedsaken, en sidebemerkning eller sidesprang». Uansett, i min e-postboks denne uken datt det ned en e-post fra S&P Global. De lager blant annet statistikk for hvor bra aktive aksjefond gjør det relativt til sine referanseindekser.

De har nå sett på prestasjonene til bærekraftsrelaterte aksjefond fra europeiske forvaltere. Av samtlige slike aksjefond i det europeiske markedet ble 82 prosent av dem slått av sin referanseindeks de siste tre årene, og 72 prosent leverte mindreavkastning siste 12 måneder. Det har med andre ord kostet relativ avkastning å ville redde verden via sine aksjefond.

Håp i hengende snøre?

Analysehuset Gavekal Research har satt opp en SWOT-analyse for de fornybare aksjene fremover.

Styrker: Myndighetene i mange land er dedikerte i ambisjonen om å lykkes med energitransisjonen. For mange politikere vil en realisering av målene påvirke både deres oppslutning og mulighet for gjenvalg. Særlig i Europa har Russlands invasjon av Ukraina styrket målsetningen om energiuavhengighet, og fornybare energikilder er en sentral del av planene.

Svakheter: Til tross for investeringer på mange tusen milliarder dollar i energiovergangen de siste 20 årene, gjenstår det å se at nye løsninger løfter produktiviteten eller gjør store innhogg i de fossile kildenes markedsandel. Mens fossile kilder utgjorde 86 prosent av energiforbruket i 1990, er andelen fortsatt over 80 prosent i dag.

Rundt 80 prosent av alle komponenter relatert til solcellesystemer kommer i dag fra Kina. Gitt den geopolitiske spenningen er maktbalansen i Kina sin favør, og deres skalafordeler er en trussel mot vestlige solenergiselskaper. Det reises stadig spørsmål rundt de miljømessige konsekvensene av vind-energi, samt effektiviteten av vindturbiner og muligheten for gjenvinning av materialene.

Muligheter: Med mindre Trump vinner presidentvalget og reverserer de grønne tiltakene og støtteordningene i Biden-administrasjonens «Inflation Reduction Act», vil næringslivets incentiver for investeringer og etablering av industri relatert til blant annet elektriske biler, strømnettverk og batteriteknologi, fortsette.

Den høyeste veksten i energiforbruk de neste årene vil komme fra «The Global South», definert som Afrika, Latin-Amerika, Karibia, Asia og Australia/New Zealand. Dette er regioner der solenergi kan oppnå høy effektivitet.

Trusler: Russlands krigføring samt utfordringer relatert til sol og vind, har endret manges oppfatning om kjernekraft. Under klimatoppmøtet COP28 forpliktet de fleste landene seg til å tredoble sin kjernefysiske energiproduksjon. Dette virker hensiktsmessig fordi kjernekraft gir stabil og utslippsfri energi, og en langt mer effektiv energiutnyttelse.

Populistiske og ekstreme politiske partier har medvind og flere forsøker å tone ned klimakrisen. Som Sverigedemokratene, statsminister Viktor Orbán i Ungarn, Geert Wilders i Nederland, Alternative fûr Deutschland i Tyskland og ikke minst det selverklærte geniet Donald Trump.

Budsjettunderskudd og stigende renter presser statsfinansene i mange land. Dette kan fremtvinge redusert pengebruk på energitransisjonen. Tyskland fjernet nylig subsidier knyttet til kjøp av elektriske biler, et tiltak som kan være knyttet til budsjettet, men også erkjennelsen av at det blir umulig for tysk bilindustri å konkurrere på pris mot bølgen av kinesiske modeller.

Hva betyr dette for deg?

Ingen kan vite med sikkerhet hvorvidt aksjer i fornybarsektoren vil få en rekyl. Kanskje vil investorene i et mer krevende markedsklima med økte kapitalkostnader, bli langt mer selektive ned på selskapsnivå. Dette taler uansett for en investeringstilnærming uten spisse kanter. Med andre ord et søkelys på å unngå å gjøre store tabber, fremfor å forsøke å treffe en liten blink. Trenger man egentlig mer enn ett eller flere globale aksjefond som komplementerer hverandre? Det enkle er som regel det beste.