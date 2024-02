Elbil-aksjene trenger lading

Gjestekommentar av Henrik Sommerfelt i CMC Markets

Det sendte sjokkbølger over elbilmarkedet da Hertz – en av verdens største aktører innenfor bilutleie – bet i det sure eplet og la ut 20.000 elbiler for salg, hovedsakelig Tesla. – Kundene ønsker dem ikke, og det er problemer med vedlikehold, var meldingen fra firmaet. Hertz foretok dermed en nedskrivning på 250 millioner dollar og satte et stort spørsmålstegn ved elbilenes fremmarsj i USA.

Likevel ble det satt rekord i antall solgte elbiler i USA i 2023. Regner man med plug-in hybridbiler, ble det solgt omkring 1,2 millioner elbiler, en vekst på omkring 50 prosent. Andelen av solgte elbiler estimeres nå til å være omkring 9 prosent av det amerikanske bilmarkedet, opp fra 7,3 prosent i 2022, ifølge BloombergNEF. Men det er knute på ladekablene. Hos forhandlerne ventet en elbil i 113 dager på å finne en nye eier, mens tallet for biler med forbrenningsmotorer var 69 dager. En analytiker påpeker at de elbil-frelste «first-movers» nå har fått sin elbil og sier det blir langt verre å overbevise de mer skeptiske tradisjonalister med forbrenningsmotorer. Det tar tid. Det mangler ladestasjoner, og potensielle kjøpere ser problemer med bilenes rekkevidde og mangler kunnskap om hvordan de skal bruke en helt ny teknologi.

Tesla dominerer i USA

Tesla er den altdominerende aktøren på det amerikanske markedet, med en markedsandel på 55 prosent. Imponerende, bevares, men i 2022 var den 65 prosent. Det har fått selskapet til å senke prisene på sine modeller, spesielt på Model Y. Denne modellen stod for 33 prosent av alt elbilsalg i verden i 2023, og to av tre Teslaer som be solgt i 2023 var Model Y. Problemet er bare at prisreduksjonene slår direkte igjennom på fortjenestemarginen, og det vil gi en lavere fremtidig inntjening. Tesla-aksjonærene har betalt prisen med 21 prosent fall i aksjekursen i 2024 og 33 prosent siden juli. Tesla har ikke fornyet modell-utvalget tilstrekkelig og har i dag reelt sett kun to modeller på markedet. Sammenlign det med kinesiske BYD som nå tilbyr over 30 modeller. Med det har de åpnet elbilsalg til en ny gruppe yngre bilkjøpere i den nedre delen av markedet. Tesla arbeider på sin nye modell til massemarkedet, men det er tvilsomt om den ruller på veiene i 2024.