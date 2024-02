Viking Cruises’ gjeld ble konkurspriset under coronakrakket, men nå sikter rederiet mot børs, og Torstein Hagens aksjeverdier er trolig tilbake rundt 60 milliarder kroner.

Hagen eier i underkant av 60 prosent av Viking Cruises. Nå prises rederiets gjeld rundt pålydende igjen, og det skal vurdere å hente 500 millioner dollar eller mer i forbindelse med en børsnotering i USA.

Aspelin Ramm pøser ut eiendom. På et halvt år har eiendomsutviklingsselskapet solgt tre eiendommer på Tjuvholmen i Oslo. I tillegg selges halvparten av hotellet The Edge i Tromsø.

Daglig leder Ida Aall Gram sier selskapet har god likviditet, men at det i dag ikke kan basere sine planer på frigjøring av kapital gjennom økende verdier. Derfor har det valgt å selge ferdig utviklede eiendommer for å frigjøre kapital til eksisterende og nye prosjekter.

Den norske eiendomsinvestoren Einar Skjerven forvaltet tysk eiendom for nærmere 8 milliarder kroner på det meste, men fikk solgt unna mye før krisen kom.

Skjerven anslår at markedet i Tyskland har falt 30 til 35 prosent. Han vedgår at han ikke så at markedet ville falle, og at han var heldig med timingen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Vladimir Putins pøbelregime. Det passer kanskje bra for Putin at Russlands fremste opposisjonspolitiker, Aleksej Navalnyj, dør. En mann som visstnok var frisk og oppegående noen dager tidligere.

Putin må straffes hardt. Etter en internasjonal prosess i Haag. Vi kan ikke ha et pøbelregime som myrder sine kritikere i Europa, skriver Hegnar.

Finanskalenderen



Resultat pr. 4. kv.:

Belships

Makro:

Norge: Skatteregnskap januar, kl. 08.00

Japan: Maskinordrer desember, kl. 00.50

Finland: KPI januar, kl. 07.00

Sverige: KPI januar, kl. 08.00

Spania: Handelsbalanse desember, kl. 10.00

Annet:

Magnora: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

Canada: Toronto-børsen stengt

USA: Børsene stengt

Ekskl. utbytte:

Rana Gruber, Vår Energi