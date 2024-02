Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

I Australia var det ikke de største utslagene, referanseindeksen for australske aksjer, S&P/ASX 200-indeksen, steg 0,1 prosent.

Olje

Mandag morgen faller prisen på aprilkontrakten for nordsjøoljen Brent med 0,7 prosent, til 82,90 dollar fatet. Marskontrakten på WTI-oljen faller 1,7 prosent til 77,90 dollar fatet.

Oslo Børs

På fredag steg hovedindeksen på Oslo Børs med 0,9 prosent til 1.264,02 poeng. Med det endte børsuken med en oppgang for hovedindeksen på 1,7 prosent.

Etter å ha lagt frem tallene for fjerde kvartal steg Norwegian og Odfjell Technology med henholdsvis 10,6 og 12 prosent. På den andre siden av skalaen falt Autostore 12,2 prosent, etter at en storeier solgte aksjer for over 3 milliarder kroner.

Mandag er det kun Belships som legger frem kvartalstall. I fjerde kvartal hadde shippingselskapet et resultat på 22,6 millioner dollar, og gir et utbytte på 0,60 kroner pr. aksje.

Mandag handles Rana Gruber og Vår Energi ekskludert utbytte, etter dividender på henholdsvis 4,27 og 1,14 kroner pr. aksje.

USA

På grunn av feiringen av presidentens dag, som feirer alle USAs presidenter, holder Wall Street stengt på mandag.

Fredagens handel endte med bred nedgang, hvor alle de tre ledende markedsindeksene falt.

Industritunge Dow Jones falt 0,38 prosent til 38.627,40 poeng.

falt 0,38 prosent til 38.627,40 poeng. Den brede S&P 500 endte ned 0,48 prosent til 5.005,55 poeng, etter å ha vært i grønt territorium fem uker på rad.

endte ned 0,48 prosent til 5.005,55 poeng, etter å ha vært i grønt territorium fem uker på rad. Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,82 prosent til 15.775,65 poeng.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er mandag på 4,30 prosent. Renten på toåringen er 4,66 prosent. Rentekurvedifferansen er da på på 36 basispunkter. Da Wall Street åpnet fredag var differansen på 37 basispunkter.