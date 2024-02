Ikke minst har Norbit-gründeren Steffen Kirknes solgt unna totalt 2 millioner aksjer, til 62 kroner stykket, som øker bankkontoen til Kirknes med 124 millioner kroner.

Norbit-aksjen raser nedover i åpningen – på det soleklart høyeste handelsvolumet fra start – og kursen er rett etter klokken 11 ned 7,3 prosent.



Belships la på morgenkvisten mandag frem tallene fra fjerde kvartal, som eneste Oslo Børs-selskap som rapporterer mandag. Der fikk selskapet et resultat på 22,6 millioner dollar, og betaler et utbytte på 0,60 kroner pr. aksje. Aksjeoppgangen tiltar, og klokken 11.10 er kursen opp 4,4 prosent etter tallene.

Gjensidige Forsikring vurderer å ta opp et lån på 800 millioner kroner, gjennom en utstedelse av Tier II-obligasjoner. DNB og Nordea er engasjert som våpendragere. Aksjen faller 0,2 prosent.

Rana Gruber faller 6,3 prosent etter en halvtimes handel, som tilsvarer et fall på 5,10 kroner pr. aksje. Aksjen handles mandag ekskludert et utbytte på 4,27 kroner pr. aksje, som gjør at kursfallet innebærer et realfall i kursen.

Aurora Eiendom, eid av blant annet Johan Johannson, Christian Ringnes og Petter Stordalen, har engasjert SpareBank 1 Markets som market maker for å bedre likviditeten i aksjen, melder selskapet mandag. Pr. klokken 11.20 er det omsatt 2.159 aksjer. Dette er den sjette dagen så langt i 2024 at det er omsatt flere enn 1.000 AURA-aksjer i løpet av en handelsdag. Aksjen stiger 0,6 prosent.

BW LPG melder at de har fullført investeringen på 30 millioner dollar (ca. 315 mill. NOK) i Confidence Petroleum India. Investeringen er gjort for å støtte Confidence når selskapet skal utvide kapasiteten innen sine nedstrømsaktiviteter innen LPG. Aksjen stiger 1,4 prosent.